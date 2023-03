Jio True 5G: देशभर के 331 शहरों में पहुंची रिलायंस जियो की 5G Service, क्या आपका शहर है शामिल? चेक करें लिस्ट

Jio True 5G Launched in 331 cities: रिलायंस जियो ने देशभर के 331 शहरों में अब जियो 5जी नेटवर्क पहुंचा दिया है।

जियो ने 27 नए शहरों में 5G सर्विस लॉन्च कर दी है।

Reliance Jio True 5G Launched: Reliance Jio देश में 5G Services (5जी सर्विस) उपलब्ध कराने में सबसे आगे है। मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) के मालिकाना हक वाली टेलिकॉम कंपनी ने अब 27 नए शहरों में True 5G नेटवर्क रोल आउट कर दिया है। इसके साथ ही अब देशभर के 331 शहरों में जियो 5जी सर्विस उपलब्ध हो गई है। नए शहरों में 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। रिलायंस जियो का इरादा साल 2023 के आखिरक तक सभी 22 टेलिकॉम सर्किल में 5जी पहुंचाने का है। बता दें कि फिलहाल बिना किसी अतिरिक्त चार्ज लिए कंपनी 331 शहरों में 5G Services ऑफर कर रही है। जानें देश के किन शहरों में Jio True 5G नेटवर्क उपलब्ध कराया गया है। Reliance Jio True 5G Services पाने वाले नए शहर फिलहाल जियो ने 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में जियो 5जी सर्विस लॉन्च की है। केरल के चंगनासेरी, मूवाट्टुपुड़ा, कोडुन्गल्लुर

मध्य प्रदेश के कटनी मुड़वारा

उत्तर प्रदेश के रामपुर

पश्चिम बंगाल के बांकुरा

महाराष्ट्र के सतारा

पंजाब के पठानकोट

आंध्र प्रदेश के ताड़पत्री

छत्तीसगढ़ के भाटापारा

जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग

कर्नाटक के भद्रावती, रामनगरा, दोडबल्लापुर, चिंतामणीतमिलनाडु के पोल्लाची, कोविलपट्टी

तेलंगाना के सिद्दिपेट, संगारेड्डी, जगित्याल, कोठागुडम, कोदड़, तंदूरस, ज़ाहिराबाद, निर्मल Also Read ऐप्पल के ‘सस्ते’ आईफोन का नया अवतार, लुक और डिजाइन देख कहेंगे वाह! Jio Welcome Offer अगर आप उन शहरों में रह रहे हैं जहां Jio True 5G उपलब्ध है तो आप Jio Welcome Offer का फायदा उठा सकते हैं। जियो वेलकम ऑफर के तहत जियो 5जी ग्राहकों को 1Gbps की स्पीड से बिना कोई अतिरिक्त पैसे दिए अनलिमिटेड 5जी डेटा ऑफर किया जा रहा है। Also Read 16GB रैम और 512GB वाला सस्ता वनप्लस फोन, जानें क्या है इसमें खास जियो, इनवाइट सिस्टम के जरिए Jio Welcome Offer के साथ 5G नेटवर्क ऑफर कर रही है। जिन यूजर्स के पास जियो सिम कार्ड और 5G सपोर्ट वाला स्मार्टफोन है और वे 5G नेटवर्क वाले शहर में हैं तो जियो 5G इस्तेमाल कर सकते हैं। इनवाइट रिसीव करने पर जियो यूजर्स को ऐक्टिव रिचार्ज के तहत अतिरिक्त अनलिमिटेड 5G डेटा का फायदा मिलेगा। अतिरिक्त 5G डेटा तब तक काम करेगा, जब तक कि यूजर के पास एक वैलिड ऐक्टिव बेस प्लान है। इनवाइट पाने वाले ग्राहकों को नोटिफिकेशन के जरिए सूचना भेजी जाएगी। यूजर अपने MyJio ऐप में जाकर इससे जुड़ी जानकारी ले सकते हैं।

