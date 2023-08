Free Netflix: रिलायंस जियो का सबसे नया प्लान, हर दिन 3GB डेटा और अनलिमिटेड कॉल

Reliance Jio 1499 rupees Plan: रिलायंस जियो के 1499 रुपये वाले जियो-नेटफ्लिक्स प्रीपेड प्लान में हर दिन 3 जीबी डेटा ऑफर किया जाता है।

रिलायंस जियो के 3 GB डेटा वाले प्लान

Reliance Jio 3GB Daily Data Plans: रिलायंस जियो ने हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए दो नए रिचार्ज प्लान का ऐलान किया है। फ्री नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन (Free Netflix Subscription) वाले इन प्रीपेड पैक की कीमत 1099 रुपये और 1499 रुपये है। Reliance Jio Prepaid Netflix Subscription Plan में ग्राहकों को नेटफ्लिक्स के फ्री सब्सक्रिप्शन की सुविधा मिलती है। 1499 रुपये वाले पैक में 3 जीबी डेली डेटा मिलता है। रिलायंस जियो के 999 रुपये वाले प्लान में भी 3 जीबी डेटा हर दिन ऑफर किया जाता है। हम आपको बता रहे हैं जियो के 3 जीबी डेली डेटा प्लान के बारे में सबकुछ… 1499 रुपये वाला रिलायंस जियो प्लान रिलायंस जियो के 1499 रुपये वाले प्लान की वैलिडिटी 84 दिन है। इस प्लान में हर दिन 3GB डेटा ऑफर किया जाता है। इसका मतलब है कि ग्राहक इस प्लान में कुल 292GB डेटा का फायदा ले सकते हैं। जियो के इस प्लान में हर दिन मिलने वाले डेटा के खत्म होने के बाद स्पीड घटकर 64Kbps रह जाती है। Reliance Jio के इस सबसे नए प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉल की सुविधा मिलती है। ग्राहक देशभर में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल कर सकते हैं। जियो के इस रिचार्ज पैक में 100 एसएमएस हर दिन मिलते हैं। Also Read सावधान! Google ने प्ले स्टोर से हटा दिए 43 खतरनाक ऐप्स, अपने फोन से तुरंत करें डिलीट खास बात है कि जियो ग्राहक इस प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा का फायदा ले सकते हैं। जियो के इस पैक में Netflix का बेसिक सब्सक्रिप्शन मुफ्त मिलता है। ग्राहकों को इस प्लान में जियो टीवी, जियो सिनेमा और जियो क्लाउड का फ्री सब्सक्रिप्शन भी दिया जा रहा है। Also Read Threads: वेब वर्जन पर आ रहा Meta का थ्रेड्स, कब होगा लॉन्च? जानें सभी डिटेल 999 रुपये वाला रिलायंस जियो प्लान रिलायंस जियो के 999 रुपये वाले पैक की वैलिडिटी 84 दिन है। इस पैक में हर दिन 3 जीबी डेटा मिलता है। ग्राहक इस प्लान में कुल 292 जीबी डेटा खर्च कर सकते हैं। Jio के इस रिचार्ज पैक में हर दिन मिलने वाले डेटा के खत्म होने के बाद स्पीड घटकर 64Kbps रह जाती है। Reliance Jio के इस प्लान में 3 ग्राहकों को अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग की सुविधा मिलती है। जियो ग्राहक हर दिन 100 एसएमएस का फायदा ले सकते हैं। इस पैक में JioTV, JioCinema, JioCloud का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। 5G नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे ग्राहक इस प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा खर्च कर सकते हैं।

