Jio’s app-exclusive Rs 395 plan: Reliance Jio फिलहाल देश की सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनियों में से एक है। मुकेश अंबानी के मालिकाना हक वाली जियो को अपनी प्रतिद्वन्दी कंपनियों की तुलना में ज्यादा किफायती रिचार्ज प्लान लॉन्च करने के लिए जाना जाता है। हालांकि, पिछले कुछ सालों में टेलिकॉम रिचार्ज प्लान की कीमतें बढ़ी हैं और 28 दिन की वैलिडिटी वाले रिचार्ज प्लान के लिए यूजर्स को कम से कम 200 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। कंपनियों द्वारा ऑफर किए जा रहे कॉम्बो प्लान में आमतौर पर 1GB या 2GB डेटा हर दिन मिलता है। अब रिलायंस जियो ने अपने यूजर्स के लिए एक स्पेशल रिचार्ज प्लान लॉन्च किया है जो My Jio ऐप पर उपलब्ध है। इस प्लान की कीमत 131 रुपये प्रति महीने पड़ रही है। कंपनी ने 395 रुपये वाला मंथली प्लान लॉन्च किया है जिसमें डेटा और वॉइस कॉल दोनों ऑफर किए जा रहे हैं।

Jio 395 recharge plan benefits

जियो के 395 रुपये वाले प्रीपेड रिचार्ज प्लान (Prepaid Recharge Plan) को एक्सक्लूसिव तौर पर My Jio ऐप पर उपलब्ध है। इस प्रीपेड प्लान की वैलिडिटी 84 दिन है। प्लान में ग्राहकों क 6 जीबी हाई-स्पीड डेटा ऑफर किया जा रहा है। प्लान में 100SMS भी ऑफर किए जा रहे हैं। जियो के इस प्लान में अनलिमिटेड कॉल ऑफर की जाती है। यानी ग्राहक देशभर में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड लोकल, एसटीडी और रोमिंग कॉल की जा सकती हैं।

जैसा कि हमने बताया कि नए जियो प्लान (Jio Plan) में कुल 6 जीबी जेटा मिलता है। यानी यह प्लान उन यूजर्स के लिए नहीं है जो दिन में 1/2GB मोबाइल डेटा की खपत हर दिन करते हैं। हालांकि, जो यूजर्स अपने फोन नंबर को ऐक्टिव रखना चाहते हैं और जिनके पास वाई-फाई नेटवर्क का एक्सेस है और सिर्फ वॉइस कॉल की जरूरत है, वे जियो के लेटेस्ट प्लान को रिचार्ज करा सकते हैं।

नए प्लान में मिलने वाले डेटा के खत्म होने के बाद यूजर्स चाहें तो ऐड-ऑन डेटा प्लान को रिचार्ज करा सकते हैं। रिलायंस जियो के 15 रुपये वाले पैक में 1GB और 25 रुपये वाले पैक में 2GB डेटा ऑफर किया जाता है।

गौर करने वाली बात है कि रिलायंस जियो ग्राहको को Jio Welcome Offer के तहत फ्री अनलिमिटेड 5G नेटवर्क ऑफर किया जा रहा है। यूजर्स इस प्लान में हाई-स्पीड 5G डेटा ऑफर किया जा रहा है और चुनिंदा शहरों में 1Gbps की डाउनलोड स्पीड ऑफर की जा रही है। जो यूजर्स 5G नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए निश्चित तौर पर यह एक शानदार रिचार्ज प्लान है।

How to recharge Rs 395 recharge plan for your Jio number?

अपने स्मार्टफोन पर My Jio ऐप को डाउनलोड करें। इसके बाद लॉग इन करें और फिर नीचे दिए गए मेन्यू में जाकर रिचार्ज ऑप्शन पर क्लिक करें।

अब अगले पेज पर दांये से बांये स्वाइप करने पर Value सेगमेंट में जाकर buy Rs 395 recharge plan पर क्लिक करें।