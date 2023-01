Reliance Jio के सबसे लेटेस्ट रिचार्ज! 630GB तक हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड कॉल, दाम सिर्फ 349 रुपये से शुरू

Jio 2023 rupees Prepaid Plan: रिलायंस जियो के 2023 रुपये प्रीपेड पैक में कुल 630जीबी डेटा ऑफर किया जा रहा है। आपको बता रहे हैं जियो के 2023, 899 और 349 रुपये वाले प्लान के बारे में सबकुछ…

जियो के 899 रुपये वाले प्रीपेड पैक में कुल 225GB डेटा ऑफर किया जा रहा है।

Jio 2.5GB Daily Recharge Plan: Reliance Jio ने हाल ही में 899 रुपये और 349 रुपये वाले दो नए प्रीपेड प्लान लॉन्च किए हैं। मुकेश अंबानी के मालिकाना हक वाली जियो ने 2023 की शुरुआत में ग्राहकों के लिए 2023 रुपये वाला रिचार्ज पैक भी लॉन्च किया था। खास बात है कि इन तीनों लेटेस्ट रिलायंस जियो प्लान में हर दिन 2.5 जीबी डेटा ऑफर किया जा रहा है। कहा जा सकता है कि जियो ने इन प्लान को खासतौर पर हर दिन ज्यादा डेटा की जरूरत वाले ग्राहकों को ध्यान में रखकर लॉन्च किया है। ये तीनों प्लान अनलिमिटेड वॉइस कॉल ऑफर करते हैं। हम आपको बता रहे हैं रिलायंस जियो के इन नए प्रीपेड रिचार्ज के बारे में विस्तार से… 2023 रुपये वाला रिलायंस जियो प्लान रिलायंस जियो के 2023 रुपये वाले प्रीपेड प्लान की वैलिडिटी 252 दिन है। इस प्लान में 2.5 जीबी डेटा हर दिन मिलता है। यानी ग्राहक कुल 630GB डेटा का इस्तेमाल इस प्लान में कर सकते हैं। हर दिन मिलने वाले डेटा के खत्म होने के बाद स्पीड घटकर 64Kbps रह जाती है। इस प्रीपेड प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉल ऑफर की जाती है। यानी जियो ग्राहक किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड लोकल, एसटीडी और रोमिंग कॉल का फायदा ले सकते हैं। इसके अलावा रिलायंस जियो के इस लेटेस्ट प्लान में 100SMS भी हर दिन इस प्लान में ऑफर किए जाते हैं। ग्राहकों को जियो के इस प्लान में JioTV, JioCinema, JioSecurity और JioCloud का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। Also Read 10000 रुपये से कम में मिल रहे टॉप-4 सैमसंग स्मार्टफोन, 5000mAh बैटरी जैसे दमदार फीचर्स गौर करने वाली बात है कि जियो की 5G Service का इस्तेमाल कर रहे ग्राहक इस प्लान में अनलिमिटेड 5G नेटवर्क का मजा ले सकते हैं। Also Read व्हाट्सऐप स्टोरेज हो गई है फुल तो ऐसे करें चुटकियों में खाली, जानें तरीका 899 रुपये वाला रिलायंस जियो प्लान रिलायंस जियो के 899 रुपये वाले प्लान की वैलिडिटी 90 दिन है। इस प्लान में ग्राहकों को कुल 2.5 जीबी डेटा ऑफर किया जाता है। यानी ग्राहक कुल 225 जीबी डेटा इस प्लान में इस्तेमाल कर सकते हैं। हर दिन मिलने वाले डेटा के खत्म होने के बाद स्पीड घटकर 64Kbps रह जाती है। 5G इस्तेमाल कर रहे ग्राहक इस प्लान में अनलिमिटेड 5G नेटवर्क का मजा ले सकते हैं। Jio ग्राहकों को इस प्लान में कंपनी अनलिमिटेड वॉइस कॉल ऑफर करती है। यानी देशभर में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड लोकल, एसटीडी और रोमिंग कॉल फ्री है। जियो का यह प्लान जियोटीवी, जियोसिनेमा, जियोसिक्योरिटी और जियो क्लाउड का मुफ्त सब्सक्रिप्शन ऑफर करता है। हर दिन 100 एसएमएस भी इस प्लान में फ्री है। 349 रुपये वाला रिलायंस जियो प्लान रिलायंस जियो के 349 रुपये वाले प्लान की वैलिडिटी 30 दिन है। इस प्लान में ग्राहकों को 2.5 जीबी डेटा हर दिन मिलता है यानी ग्राहक कुल 75 जीबी डेटा का फायदा इस प्लान में ले सकते हैं। जियो के इस प्लान में हर दिन मिलने वाले डेटा के खत्म होने के बाद स्पीड घटकर 64Kbps रह जाती है। रिलायंस जियो के इस प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉल मिलती है। कंपनी इस रिचार्ज पैक में 100 एसएमएस हर दिन ऑफर करती है। इस प्लान में जियोटीवी, जियोसिनेमा, जियोक्लाउड और जियोसिक्योरिटी जैसी सुविधाएं मिलती हैं। 5G नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे जियो ग्राहक भी रिलायंस जियो के इस प्लान में अनलिमिटेड डेटा का फायदा ले सकते हैं।

