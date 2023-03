Jio ग्राहकों को बड़ा झटका! 100 रुपये महंगा हो गया सबसे सस्ता मोबाइल प्लान, जानें अब क्या है दाम और फायदे

Reliance Jio 299 Rupees Plan: जियो के 299 रुपये वाले प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा का फायदा लिया जा सकता है। यह प्लान अनलिमिटेड वॉइस कॉल ऑफर करता है।

रिलायंस जियो ने महंगा कर दिया 199 रुपये वाला प्लान

Reliance Jio 199 Plan Gets Expensive: रिलायंस जियो (Reliance Jio) ने अपने ग्राहकों को एक नया झटका दे दिया है। जियो ने देश में 199 रुपये वाले पोस्टपेड प्लान की कीमत में इजाफा कर दिया है। मुकेश अंबानी के मालिकाना हक वाली कंपनी के एंट्री-लेवल पोस्टपेड प्लान की कीमत अब देश में 299 रुपये हो गई है। बात करें इस प्लान में मिलने वाले बेनिफिट्स की तो ग्राहकों को अब पहले से थोड़ा ज्यादा डेटा इस प्लान में मिलेगा। बाकी सारे फायदे पहले वाले ही हैं। गौर करने वाली बात है कि कीमत बढ़ने के बावजूद जियो का यह पोस्टपेड प्लान Airtel और Vi की तुलना में सबसे सस्ता है। अगर आप जियो के सबसे सस्ते पोस्टपेड प्लान को लेने की सोच रहे हैं तो जान लें इसके बारे में सबकुछ… Rs 299 Jio Postpaid Plan Details, Benefits जैसा कि हमने बताया, रिलायंस जियो के एंट्री-लेवल 199 रुपये वाले पोस्टपेड प्लान की कीमत बढ़ा दी है। जियो की ऑफिशल वेबसाइट के मुताबिक, अब पोस्टपेड प्लान के लिए जियो यूजर्स को कम से कम 299 रुपये देने होंगे। पहले 199 रुपये में कंपनी 25 जीबी डेटा इस प्लान में दे रही थी। लेकिन अब कीमत में इजाफे के बाद इस प्लान में कुल 30 GB डेटा मिलेगा। 30 जीबी डेटा खत्म होने के बाद यूजर्स 10 रुपये प्रति जीबी के हिसाब से डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं। Also Read 8GB रैम वाला भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन! Moto G32 की पहली सेल आज, जानें दाम व सारे फीचर्स रिलायंस जियो के इस पोस्टपेड प्लान में 100 एसएमएस हर दिन मिलते हैं। इसके अलावा अनलिमिटेड टॉक टाइम भी इस प्लान में दिया जा सकता है। प्लान में जियो सूट ऐप्स जैसे जियोटीवी, जियोसिनेमा, जियोसिक्यॉरिटी और जियोक्लाउड का सब्सक्रिप्शन मुफ्त मिलता है। हालांकि, यह एक इंडिविजुअल प्लान है और इसमें किसी तरह का ऐड-ऑन कनेक्शन नहीं ऑफर किया जाता है। इस प्लान में ग्राहक अनलिमिटेड 5G डेटा का फायदा भी ले सकते हैं। Also Read iPhone 14 से भी स्लिम होगा Redmi Note 12 Turbo स्मार्टफोन! देख लें फर्स्ट लुक, 64MP कैमरा Airtel 399 Rs Postpaid Plan Details, Benifits एयरटेल के एंट्री-लेवल पोस्टपेड प्लान की बात करें तो इसकी कीमत 399 रुपये से शुरू होती है। इस प्लान की वैलिडिटी एक बिल साइकल है और इसमें ग्राहकों को 40 जीबी डेटा ऑफर किया जाता है। एक बार डेटा खत्म होने के बाद ग्राहकों को प्लान में कोई डेटा नहीं मिलता है। डेटा बेनिफिट्स के अलावा, एयरटेल यूजर्स प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉल और 100 एसएमएस हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा Airtel Xstream सब्सक्रिप्शन भी इस प्लान में मुफ्त ऑफर किया जाता है। Vi 401 Rs Postpaid Plan Details, Benifits वोडाफोन आइडिया (Vi) के सबसे सस्ते पोस्टपेड प्लान की कीमत 401 रुपये है। इस प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग की सुविधा मिलती है। इसके अलावा 3000SMS भी इस प्लान में हर महीने यूजर्स को ऑफर किए जाते हैं। डेटा की बात करें तो Vi ग्राहकों को प्लान में 50 जीबी डेटा हर महीने दिया जाता है। इसके अलावा रात 12 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ग्राहक कुल 200 जीबी डेटा रोल-ओवर की सुविधा भी पा सकते हैं। ऑनलाइन रिचार्ज करने पर 50 जीबी अतिरिक्त डेटा भी इस प्लान में लिया जा सकता है। इस प्लान में SonyLiv Mobile, Zee5 Premium, 6 महीने Hungama Music एड-फ्री सब्सक्रिप्शन और Vi Movies & TV ऐप का VIP एक्सेस भी फ्री दिया जाता है।

