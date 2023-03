सालभर तक Amazon Prime फ्री, मुफ्त देखें Netflix: Jio के ‘सबसे सस्ते’ प्लान में 500GB तक डेटा, अनलिमिटेड कॉल

Reliance Jio 1499 rupees Plans: रिलायंस जियो के 1499 रुपये वाले प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉल, 300 जीबी तक डेटा जैसी सुविधाएं मिलती हैं।

रिलायंस जियो के 999 रुपये और 1499 रुपये वाले पोस्टपेड प्लान में 500 जीबी तक डेटा रोलओवर की सुविधा है।

Reliance Jio Postpaid Plus Plan: रिलायंस जियो ने हाल ही में पोस्टपेड ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए Jio Plus Plan लॉन्च किए हैं। इस प्लान की कीमत 399 रुपये से शुरू होती है। मुकेश अंबानी के मालिकाना हक वाली Reliance Jio के पास पहले से 1499 रुपये और 999 रुपये वाले प्लान मौजूद हैं। ये पोस्टपेड प्लान Netflix और Amazon Prime जैस पॉप्युलर OTT Platform के फ्री सब्सक्रिप्शन के साथ आते हैं। हम आपको बता रहे हैं इन पोस्टपेड प्लान के बारे में सबकुछ… 1499 रुपये वाला रिलायंस जियो प्लान Reliance Jio के 1499 रुपये वाले प्लान की वैलिडिटी एक बिल साइकल है। इस प्लान में ग्राहकों को कुल 300GB डेटा ऑफर किया जाता है। प्लान में मिलने वाले डेटा के खत्म होने के बाद ग्राहकों को 10 रुपये प्रति जीबी के हिसाब से चार्ज देना होता है। रिलायंस जियो के इस पोस्टपेड प्लान में कोई अतिरिक्त सिम कार्ड ऑफर नहीं किया जाता है। जियो पोस्टपेड प्लस के इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड वॉइस कॉल ऑफर की जाती है। यानी ग्राहक देशभर में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड लोकल, एसटीडी कॉल कर सकते हैं। जियो के इस प्लान में 100 एसएमएस हर दिन मिलते हैं। Also Read इंतजार खत्म! Samsung Galaxy A54, Galaxy A34 से उठ गया पर्दा, 5000mAh बैटरी और 256GB तक स्टोरेज जियो के इस प्लान में ग्राहकों को नेटफ्लिक्स (Netflix) और ऐमजॉन प्राइम (amazon Prime) का मुफ्त सब्सक्रिप्शन मिलता है। इसके अलावा इस प्लान में जियोटीवी, जियोसिक्यॉरिटी और जियोक्लाउड का भी मुफ्त एक्सेस मिलता है। इस जियो प्लान में इंटरनेशनल रोमिंग सुविधाएं भी USA और UAE ग्राहकों के लिए मिलती है। Also Read Google का बड़ा प्लान! आ रहा फोल्ड होने वाला पहला Pixel Fold स्मार्टफोन, जानें क्या होगा खास 999 रुपये वाला रिलायंस जियो पोस्टपेड प्लान रिलायंस जियो के 999 रुपये वाले पोस्टपेड प्लान की वैलिडिटी एक बिल साइकल है। इस प्लान में ग्राहकों को 200 जीबी डेटा ऑफर किया जाता है। प्लान में मिलने वाले डेटा के खत्म होने के बाद 10 रुपये प्रति जीबी के हिसाब से चार्ज लिया जाता है। इस प्लान में कुल 500GB डेटा रोलओवर की भी सुविधा है। जियो के इस पोस्टपेड प्लान को Family Plan के तहत लिस्ट किया गया है यानी ग्राहक 3 अतिरिक्त सिम कार्ड भी इस प्लान के साथ ले सकते हैं। रिलायंस जियो के इस पोस्टपेड प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड वॉइस कॉल की सुविधा मिलती है। इसके अलावा इस प्लान में 100 एसएमएस हर दिन भी इस प्लान में मिलते हैं। ग्राहकों के इस प्लान में OTT प्लैटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स (Netflix) और ऐमजॉन प्राइम (Amazon Prime) की मुफ्त मेंबरशिप भी मिलती है। जियो का यह पोस्टपेड प्लान जियोटीवी, जियोसिक्यॉरिटी और जियोक्लाउड सब्सक्रिप्शन के साथ आता है। ऐमजॉन प्राइम मेंबरशिप को इस प्लान में 1 साल के लिए फ्री ऑफर किया जाता है। इस प्लान में 5G यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा ऑफर किया जाता है।

पढें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram