Reliance AGM 2023 Live: रिलायंस की 46वीं सालाना आम बैठक आज, Jio 5G स्मार्टफोन से उठ सकता है पर्दा

Reliance AGM 2023 Live updates: Jio Financial Services Ltd का IPO आने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) की आज 46 वीं सालाना आम बैठक का आयोजन किया जा रहा है।

रिलायंस एनुअल जनरल मीटिंग 2023 लाइव

Go to Live Updates Reliance 46th Annual General Meeting: रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हाल ही में जियो फाइनैंशियल सर्विसेज लिमिटेड (Jio Financial Services Ltd) का IPO जारी किया है। आज (28 अगस्त) को कंपनी अपनी 46वीं ऐनुअल जनरल मीटिंग (AGM) का आयोजन कर रही है। रिलायंस की इस सालाना आम बैठक में कंपनी द्वारा फाइनैंशियल प्लान के साथ-साथ नए किफायती 5G JioPhone को भी लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा रिलायंस AGM में नए जियो प्लान और कई दूसरी IoT डिवाइसेज से भी पर्दा उठाया जा सकता है। यहां पढ़ें Reliance AGM से जुड़ी पल-पल की अपडेट…. Live Updates रिलायंस जियो की 46वीं AGM से जुड़ी पल-पल की अपडेट जानने के लिए पढ़ते रहें https://www.jansatta.com/technology-news/ Jio 5G plans रिलायंस जियो ने 2022 अक्टूबर में 5G सर्विसेज रोल आउट करना शुरू कर दिया था। लेकिन कंपनी ने अभी तक अलग से 5G Recharge Plans का ऐलान नहीं किया है। फिलहाल जियो की 5G Services का इस्तेमाल कर रहे यूजर्स को 4G प्लान में ही अनलिमिटेड डेटा ऑफर किया जा रहा है। उम्मीद है कि आज होने वाली AGM में कंपनी नए 5G प्लान भी लॉन्च कर सकती है। क्या-क्या हो सकता है लॉन्च? JioPhone 5G के अलावा जियो AGM में कंपनी नए JioPhone Next, ज्यादा पावरफुल JioBook को भी लॉन्च कर सकती है। इसके अलावा उम्मीद की जा रही है कि Jio AirFiber का भी कमर्शियल लॉन्च हो सकता है। बता दें कि जियो एयरफाइबर टेक्नोलॉजी हाल ही में लॉन्च हुए Airtel Xtreme AirFiber की तरह है। JioPhone 5G launch live updates: रिलायंस द्वारा 46वीं AGM में मोस्ट-अवेटेड 5G स्मार्टफोन के लॉन्च का ऐलान किया जा सकता है। कंपनी नए JioPhone 5G को इवेंट में लॉन्च कर सकती है। बता दें कि जियो के मौजूदा 4G JioPhone Next की तरह ही 5जी स्मार्टफोन को भी बेहतर स्पेसिफिकेशन्स के साथ किफायती दाम में उपलब्ध कराया जा सकता है। रिलायंस AGM की शुरुआत 28 अगस्त को दोपहर 2 बजे से होगी। इस ऐनुअल जनरल मीटिंग को कंपनी लाइव स्ट्रीम करेगी। https://twitter.com/reliancejio/status/1695745604570505257