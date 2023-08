Redmi Watch 3 Active: ब्लूटूथ कॉलिंग वाली स्मार्टवॉच की आज पहली सेल, मात्र 2999 रुपये में खरीदने का मौका

Redmi Watch 3 Active: रेडमी वॉच 3 एक्टिव स्मार्टवॉच 200 से ज्यादा कस्टमाइज होने वाली वॉच फेस और 1.83 इंच की डिस्प्ले दी गई है।

रेडमी वॉच 3 एक्टिव स्मार्टवॉच की पहली सेल

Redmi Watch 3 Active first sale: Xiaomi ने हाल ही में भारत में Redmi 12 Series के साथ नई स्मार्टवॉच लॉन्च की थी। Redmi Watch 3 Active कंपनी की नई स्मार्टवॉच है और आज (3 अगस्त 2023) देश में पहली बार इसकी सेल शुरू होगी। रेडमी वॉच 3 एक्टिव में 1.83 इंच LCD डिस्प्ले, 200 से ज्यादा वॉच फेस और 100 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड जैसे फीचर्स मिलते हैं। जानें Redmi की इस नई स्मार्टवॉच की कीमत व फीचर्स के बारे में सबकुछ… Redmi Watch 3 Active कीमत और उपलब्धता रेडमी वॉच 3 एक्टिव को भारत में 2,999 रुपये में उपलब्ध कराया गया है। रेडमी ने लॉन्च ऑफर के तहत स्मार्टवॉच को इस दाम में उपलब्ध कराया है और आने वाले हफ्तों में इस वॉच की कीमत में इजाफा हो सकता है। लॉन्च ऑफर के तहत कंपनी 499 रुपये वाले ऑलिव ग्रीन कलर स्ट्रैप को सिर्फ 99 रुपये में ऑफर कर रही है। Redmi Watch 3 Active की आज (3 अगस्त) दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इस वॉच को mi.com पर खरीदने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। Also Read Explained: मेटा ने की शुरुआत, अब यूजर्स फेसबुक पर नहीं पढ़ पाएंगे न्यूज, जानें वजह Redmi Watch 3 Active फीचर्स वॉच 3 एक्टिव में 1.83 इंच की डिस्प्ले दी गई है जो 450 निट्स तक पीक ब्राइटनेस ऑफर करती है। इस स्मार्टवॉच में 200 से ज्यादा कस्टमाइजेबल वॉच फेस मिलते हैं। वॉच में 50 से ज्यादा विजट हैं जिन्हें कस्टमाइज किया जा सकता है। Also Read Infinix GT 10 Pro: अनोखे बैक कवर और LED लाइट्स के साथ लॉन्च हुआ नया स्मार्टफोन, जानें दाम व फीचर्स Redmi Watch 3 Active में एक Theatre मोड दिया गया है जो बिंज-वॉचिंग के दौरान कॉल और नोटिफिकेशन म्यूट कर देता है। रेडमी की इस स्मार्टवॉच में Camera Shutter, Water Cleaning और Find My Phone जैसे फीचर्स का सपोर्ट मिलता है। इस वॉच में टॉर्च, टाइमर और फ्लैशलाइट जैसे कुछ बेसिक फीचर्स मिलते हैं। रेडमी वॉच 3 एक्टिव में एक इन-बिल्ट माइक्रोफोन और स्पीकर दिए गए हैं यानी वॉच को कॉलिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। रेडमी की इस स्मार्टवॉच में हाईट रेट मॉनिटरिंग सेंसर और ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सेंसर दिए गए हैं। इस वॉच में रेगुलर ट्रैकिंग, एक्टिविटी ट्रैकिंग, स्लीप ट्रैकिंग और स्ट्रेस मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं। Redmi Watch 3 Active में ब्लूटूथ 5.3 कनेक्टिविटी दी गई है। इसे ऐंड्रॉयड 6.0 और इसके बाद वाले वर्जन पर चलने वाले सभी ऐंड्रॉयड स्मार्टफोन के साथ पेयर किया जा सकता है। इस वॉच में 289mAh की बैटरी दी गई है जो सिंगल चार्ज में 12 घंटे तक चल जाएगी। इस वॉच को Mi Fitness ऐप के साथ कनेक्ट किया जा सकता है।

