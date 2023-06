Redmi का तोहफा! 20000 रुपये तक सस्ते कर दिए स्मार्टफोन, जानें नया दाम

Redmi Smartphones Price Cut: Redmi Note 12 5G, Redmi 12C, Xiaomi 12 Pro, Redmi K50i स्मार्टफोन के दाम में 20,000 रुपये तक की कटौती कर दी गई है।

रेडमी ने अपने 4 स्मार्टफोन के दाम में कटौती की है।

Redmi Smartphones lowest Price ever: शाओमी ने भारत में अपने चार स्मार्टफोन के दाम में कटौती करने का ऐलान किया है। चीनी स्मार्टफोन कंपनी xiaomi ये डिवाइस अलग-अलग प्राइस कैटिगिरी में आते हैं और शाओमी की वेबसाइट के अलावा ऐमजॉन इंडिया पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। कंपनी ने Redmi Note 12 5G, Redmi K50i, Redmi 12C और Xiaomi 12 Pro के दाम में कटौती कर दी है। जानें इन स्मार्टफोन के नए दाम… Redmi Note 12 5G: 14,999 रुपये में उपलब्ध रेडमी नोट 12 5जी स्मार्टफोन प्रीमियम डिजाइन के साथ आता है और इसमें बेहतर परफॉर्मेंस व बैटरी लाइफ मिलती है। स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 प्रोसेसर दिया गया है। डिवाइस में 5000mAh की बैटरी दी गई है जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। स्मार्टफोन में 48 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है। फोन को 21,999 रुपये में लॉन्च किया गया था लेकिन अभी 14,999 रुपये में उपलब्ध है। Redmi K50i: 18,999 रुपये में उपलब्ध रेडमी के50i 5G स्मार्टफोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8100 प्रोसेसर दिया गया है। हैंडसेट में 6.6 इंच डिस्प्ले दी गई है जिसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज़ है। फोन में 5080mAh की बैटरी दी गई है। स्मार्टफोन में प्रीमियम डिजाइन और लंबी बैटरी लाइफ मिलती है। हैंडसेट में 64 मेगापिक्सल प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। Redmi K50i को 25,999 रुपये में लॉन्च किया गया था और अब इसे 18,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। Also Read जियो के 749 और 719 रुपये वाले प्लान में क्या-कुछ है खास? जानें सारे फायदे Redmi 12C: 8,499 रुपये में उपलब्ध रेडमी 12सी स्मार्टफोन में 6.71 इंच एचडी+ डॉट ड्रॉप डिस्प्ले दी गई है। फोन में मीडियाटेक हीलियो G85 चिपसेट दिया गया है। स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा है। यह फोन 4 जीबी रैम व 64 जीबी स्टोरेज और 6 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट में आता है। हैंडसेट को लैवेंडर पर्पल, मिंट ग्रीन, रॉयल ब्लू और मैट ब्लैक कलर में लिया जा सकता है। फोन के 6 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 10,499 रुपये में लॉन्च किया गया था और अभी इसे 8,499 रुपये में खरीदा जा सकता है। Also Read 14 इंच डिस्प्ले और 1TB तक स्टोरेज वाले इनफिनिक्स लैपटॉप से उठा पर्दा, दाम है कम Xiaomi 12 Pro: 42,999 रुपये में उपलब्ध शाओमी 12 प्रो एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है और इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर दिया गया है। स्मार्टफोन में AMOLED डिस्प्ले दी गई है। शाओमी के इस फोन में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरे वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। हैंडसेट में 120W Xiaomi HyperCharge टेक्नोलॉजी दी गई है जिसे लेकर दावा है कि फोन 18 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। स्मार्टफोन को 62,999 रुपये में लॉन्च किया गया था और अभी 42,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

पढें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram