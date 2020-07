Redmi Note 9 vs Redmi Note 8: जानें Redmi Mobile के बारे में (फोटो- मी डॉट कॉम)

Redmi Note 9 vs Redmi Note 8, best smartphones under 15000: हैंडसेट निर्माता कंपनी Xiaomi के सब-ब्रांड Redmi ने हाल ही में अपने रेडमी नोट 8 के अपग्रेड वर्जन रेडमी नोट 9 को भारत में लॉन्च कर दिया है। अहम खासियतों की बात करें तो लेटेस्ट Redmi Mobile फोन रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट और बड़ी बैटरी से लैस है। कीमत और फीचर्स के मामले में ये दोनों रेडमी स्मार्टफोन्स एक-दूसरे से कितने अलग हैं, आइए जानते हैं।

Redmi Note 9 specifications vs Redmi Note 8 Specifications: सॉफ्टवेयर और डिस्प्ले

Redmi Phone एंड्रॉयड 10 पर आधारित मीयूआई 11 पर काम करता है। डुअल-सिम (नैनो) वाले रेडमी नोट 9 में 6.53 इंच फुल-एचडी+ (1,080×2,340 पिक्सल) डिस्प्ले, आस्पेक्ट रेशियो 19.5:9 है। प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का इस्तेमाल किया गया है।

दूसरी तरफ, डुअल-सिम वाले रेडमी नोट 8 में 6.39 इंच फुल-एचडी+ (1080×2340 पिक्सल) डिस्प्ले है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 90 प्रतिशत और आस्पेक्ट रेशियो 19.5:9 है। फ्रंट और बैक पर गोरिल्ला ग्लास 5 का इस्तेमाल हुआ है।

Redmi Note 9 vs Redmi Note 8: प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज

स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए रेडमी नोट 9 में मीडियाटेक हीलियो जी85 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ 6 जीबी तक रैम और फोटो, वीडियो और अन्य चीजों को सेव करने के लिए 128 जीबी तक स्टोरेज है। माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 512 जीबी तक बढ़ाना संभव है।

दूसरी तरफ, स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए रेडमी नोट 8 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर है। माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 512 जीबी तक बढ़ाना संभव है।

Redmi Note 9 vs Redmi Note 8: बैटरी क्षमता

बैटरी क्षमता की बात करें तो लेटेस्ट Redmi Smartphone में जान फूंकने के लिए 5,020 mAh की बैटरी दी गई है। यह 22.5 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। फोन 9 वॉट रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करता है।

दूसरी तरफ, रेडमी नोट 8 में जान फूंकने के लिए 4000 mAh की बैटरी मिलेगी। फोन 18 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। बता दें कि रिटेल बॉक्स में 18 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है।

Redmi Note 9 vs Redmi Note 8: कनेक्टिविटी

रेडमी नोट 9 में कनेक्टिविटी के लिए 4जी वीओएलटीई, वाई-फाई 802.11 ए/बी/जी/एन, ब्लूटूथ वर्जन 5.0, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, 3.5 मिलीमीटर ऑडियो जैक, जीपीएस, ए-जीपीएस सपोर्ट शामिल है। सिक्योरिटी के लिए रियर कैमरा सेटअप के ठीक नीचे फिंगरप्रिंट सेंसर को जगह मिली है।

दूसरी तरफ, रेडमी नोट 9 में यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक, आईआर ब्लास्टर, जीपीएस, ए-जीपीएस, वाई-फाई 802.11 एसी, ब्लूटूथ आदि शामिल है। इस फोन के भी बैक पैनल पर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।

Redmi Note 9 Camera vs Redmi Note 8 Camera

कैमरा सेटअप की बात करें तो इस फोन के बैक पैनल पर क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 48MP Samsung GM1 प्राइमरी कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/1.79 है।

साथ में अल्ट्रा-वाइड एंगल के साथ 8MP का सेकेंडरी कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.2 है। 2MP का मैक्रो कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.4 और 2MP डेप्थ कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.4 है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 13MP का फ्रंट कैमरा सेंसर दिया गया है।

रेडमी नोट 8 के पिछले हिस्से में चार रियर कैमरे हैं। 48MP प्राइमरी कैमरा सेंसर, 8MP वाइड-एंगल कैमरा सेंसर और 2MP के दो सेंसर हैं। सेल्फी के लिए 13MP का फ्रंट कैमरा सेंसर है, अपर्चर एफ/ 2.0 है।

Redmi Note 9 vs Redmi Note 8: डाइमेंशन

रेडमी नोट 9 की लंबाई-चौड़ाई 162.3×77.2×8.9 मिलीमीटर और वज़न 200 ग्राम है। दूसरी तरफ, रेडमी नोट 8 की लंबाई-चौड़ाई 158.3×75.3×8.35 मिलीमीटर और वजन 188 ग्राम है।

Redmi Note 9 Price in India vs Redmi Note 8 Price in India

फोन के तीन कलर वेरिएंट उतारे गए हैं, ऑक्वा ग्रीन, आर्कटिक व्हाइट और पेबल ग्रे। Redmi Mobile Price की बात करें तो रेडमी नोट 9 के 4 जीबी रैम/64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 11,999 रुपये है।

वहीं इस फोन के 6 जीबी रैम/128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट का दाम 14,999 रुपये है। इस फोन के 4 जीबी रैम/128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत से पर्दा उठना अभी बाकी है।

Redmi Note 9 Sale Date की बात करें तो ग्राहक इस नए रेडमी स्मार्टफोन को Xiaomi के ऑनलाइन स्टोर (mi store) या कह लीजिए कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट मी डॉट कॉम के अलावा ई-कॉमर्स साइट Amazon और मी होम स्टोर से खरीद सकेंगे। इस हैंडसेट की पहली सेल 24 जुलाई दोपहर 12 बजे शुरू होगी।

दूसरी तरफ, रेडमी नोट 8 के 4 जीबी रैम/64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट अब 12,499 तो वहीं, इस फोन के 6 जीबी रैम/128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट का दाम 14,499 रुपये है।

48MP कैमरा वाले Oppo F15 का नया वेरिएंट लॉन्च, जानें कीमत

1000 रुपये सस्ता हुआ Samsung Galaxy A21s का ये वेरिएंट, अब इतने में खरीदें

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो