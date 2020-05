Redmi Note 9 Pro Price in India: जानें, रेडमी नोट 9 प्रो के बारे में (फोटो- मी डॉट कॉम)

Redmi Note 9 Pro Sale, best smartphones under 20000: हैंडसेट निर्माता कंपनी Xiaomi के लेटेस्ट रेडमी नोट 9 स्मार्टफोन को खरीदने का विचार कर रहे हैं तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि इस फोन की सेल आज दोपहर 12 बजे शुरू होगी। याद करा दें कि Coronavirus in India के चलते लॉकडाउन के कारण स्मार्टफोन्स की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन अब सरकार ने कोरोना की स्थिति को देखते हुए तीन जोन बनाए हैं, रेड, ग्रीन और ऑरेंज।

4 मई से ग्रीन और ऑरेंज जोन में स्मार्टफोन और अन्य सामानों की डिलीवरी शुरू हो चुकी है। आज Xiaomi के सब-ब्रांड Redmi के इस लेटेस्ट फोन की बिक्री दोपहर 12 बजे कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट मी डॉट कॉम पर शुरू होगी। आइए आपको सेल से पहले रेडमी नोट 9 प्रो की भारत में कीमत, ऑफर्स और इस फोन की खूबियों की जानकारी देते हैं।

Redmi Note 9 Pro Price in India

रेडमी नोट 9 प्रो स्मार्टफोन के दो वेरिएंट उतारे गए हैं, 4 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 13,999 रुपये है। फोन के 6 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 16,999 रुपये है।

Offers: रेडमी नोट 9 प्रो के साथ मी डॉट कॉम पर मिलने वाले ऑफर की बात करें तो ग्राहकों को ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ईएमआई ट्रांजेक्शन पर 1000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा।

Redmi Note 9 Pro Specfications

डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में 6.67 इंच फुल एचडी+ (2400 1080) डिस्प्ले है। इसका आस्पेक्ट रेशियो 20:9 है। स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा फोन के फ्रंट और बैक पैनल पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का इस्तेमाल किया गया है।

स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए 2.3 गीगाहर्ट्ज़ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720जी प्रोसेसर के साथ 6 जीबी तक रैम और 128 जीबी तक स्टोरेज है। ग्राफिक्स के लिए ऐड्रेनो 618 जीपीयू है। डुअल-सिम वाले इस फोन की स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड की मदद 512 जीबी तक बढ़ाना संभव है।

सिक्योरिटी के लिए साइड-माउंड फिंगरप्रिंट सेंसर को भी जगह मिली है। कनेक्टिविटी की बात करें तो फोन में वाई-फाई 802.11 ए/बी/जी/एन/एसी, ब्लूटूथ वर्जन 5, जीपीएस/ए-जीपीएस, 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक और ग्लोनॉस शामिल है।

बैटरी क्षमता की बात करें तो 5020 mAh की बैटरी फोन में जान फूंकने का काम करती है, यह 18 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। ग्राहकों को रिटेल बॉक्स में 18 वॉट फास्ट चार्जर भी मिलेगा।

Redmi Note 9 Pro Camera

रेडमी नोट 9 प्रो के कैमरा सेटअप की बात करें तो फोन के पिछले हिस्से में चार रियर कैमरे दिए गए हैं, इसमें 48MP प्राइमरी कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/1.79 है। साथ में 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ 8MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा सेंसर, 5MP मैक्रो कैमरा सेंसर और 2MP का डेप्थ कैमरा सेंसर मिलेगा। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16MP एआई कैमरा सेंसर दिया गया है। रेडमी नोट 9 प्रो का डाइमेंशन 165.7 76.6 8.8 मिलीमीटर और वज़न 209 ग्राम है।

