best phone under 20000: Redmi Note 9 Pro Max के बारे में जानें (फोटो- मी डॉट कॉम)

Redmi Note 9 Pro Max Next Sale Date, best smartphones under 20000: खुद के लिए एक नया मिड-रेंज़ स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं और बजट 20 हजार रुपये से कम है तो इस प्राइस सेगमेंट में आपको Xiaomi के सब-ब्रांड Redmi का 64MP कैमरा सेंसर वाला स्मार्टफोन रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स स्मार्टफोन मिल जाएगा।

हम आज आपको इस बात की जानकारी देंगे कि अगली Redmi Note 9 Pro Max Sale कब है। अहम खासियतों की बात करें तो इस फोन के साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर को जगह मिली है।

Redmi Note 9 Pro Max Specifications

डिस्प्ले: शाओमी का यह पहला स्मार्टफोन था जिसे पंच-होल डिज़ाइन के साथ उतारा गया था। इस Redmi Mobile में 6.67 इंच डिस्प्ले है। प्रोटेक्शन के लिए ट्रिपल कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब आपको फ्रंट, बैक और कैमरा मॉड्यूल पर ग्लास प्रोटेक्शन मिलेगा।

Redmi Note 9 Pro Max processor, रैम और स्टोरेज: स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720जी 8nm प्रोसेसर के साथ 8 जीबी तक रैम और 128 जीबी तक स्टोरेज (यूएफएस 2.1) है। ग्राफिक्स के लिए ऐड्रेनो 618 जीपीयू है। माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 512 जीबी तक बढ़ाना संभव है।

कनेक्टिविटी: स्मार्टफोन में 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक के साथ आईआर ब्लास्टर और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट शामिल है। सिक्योरिटी के लिए फोन के साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर है।

बैटरी क्षमता: Redmi Phone में जान फूंकने के लिए 5020mAh की बैटरी दी गई है। रिटेल बॉक्स में 33 वॉट फास्ट चार्जर मिलेगा।

Redmi Note 9 Pro Max Camera

रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स के बैक पैनल पर चार रियर कैमरे हैं, 64MP प्राइमरी कैमरा सेंसर, 119 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ 8MP अल्ट्रा वाइड-एंगल लेंस, 5MP मैक्रो कैमरा सेंसर और 2MP डेप्थ कैमरा सेंसर भी है। दावा है कि रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स कलर्स को बैलेंस करता है और तस्वीरों में डिटेल्स सही से कैप्चर होती हैं। Redmi Phone RAW फोटोग्राफी सपोर्ट के साथ आता है।

Redmi Note 9 Pro Max Price in India

रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स के 6 जीबी रैम/ 64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 16,499 रुपये है। फोन के 6 जीबी रैम/128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट का दाम 17,999 रुपये और 8 जीबी रैम/128 जीबी वाले टॉप वेरिएंट की कीमत 19,999 रुपये है।

best phone under 20000: Redmi Note 9 Pro Max के बारे में जानें (फोटो- मी डॉट कॉम) best phone under 20000: Redmi Note 9 Pro Max के बारे में जानें (फोटो- मी डॉट कॉम)

फोन के तीन कलर वेरिएंट हैं, ऑरोरा ब्लू, ग्लेशियर व्हाइट और इंटरस्टेलर ब्लैक। इस फोन की अगली सेल तारीख 17 जून है, बिक्री दोपहर 12 बजे Xiaomi के ऑनलाइन स्टोर (mi store) मी डॉट कॉम के अलावा ई-कॉमर्स साइट Amazon पर दोपहर 12 बजे शुरू होगी।

Gmail यूजर हैं तो आपके बेहद काम आएंगी ये 5 टिप्स एंड ट्रिक्स

Realme Narzo 10 को खरीदने से पहले यहां जानें फोन के 6 बेस्ट फीचर्स

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो