Redmi Note 9 Pro sale on amazon: जानें, Redmi Mobile Price के बारे में

Redmi Note 9 Pro Next Sale, best smartphones under 15000: हैंडसेट निर्माता कंपनी Xiaomi के सब-ब्रांड Redmi के स्नैपड्रैगन 720जी प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन को खरीदने का है प्लान तो आज है इस Redmi Mobile फोन की Amazon Sale। 18 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाले इस रेडमी स्मार्टफोन में हैं कई खासियतें, अमेजन सेल शुरू होने से पहले जानें कीमत, बेस्ट फीचर्स और ऑफर्स के बारे में।

Redmi Note 9 Pro Specfications

डिस्प्ले: रेडमी नोट 9 प्रो में 6.67 इंच फुल एचडी+ (2400 1080) डिस्प्ले है। इसका आस्पेक्ट रेशियो 20:9 है। स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा फोन के फ्रंट और बैक पैनल पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का इस्तेमाल किया गया है।

Redmi Note 9 Pro Processor, रैम और स्टोरेज: स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए इस Redmi Mobile में 2.3 गीगाहर्ट्ज़ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720जी प्रोसेसर के साथ 6 जीबी तक रैम और 128 जीबी तक स्टोरेज है। ग्राफिक्स के लिए ऐड्रेनो 618 जीपीयू है। डुअल-सिम वाले इस फोन की स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड की मदद 512 जीबी तक बढ़ाना संभव है।

बैटरी क्षमता: रेडमी नोट 9 प्रो की बैटरी क्षमता की बात की जाए तो फोन में 5020 mAh की बैटरी जान फूंकने का काम करती है और यह 18 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है।

कनेक्टिविटी: रेडमी नोट 9 प्रो में कनेक्टिविटी के लिए वाई-फाई 802.11 ए/बी/जी/एन/एसी, ब्लूटूथ वर्जन 5, जीपीएस/ए-जीपीएस, 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक और ग्लोनॉस शामिल है। सिक्योरिटी के लिए साइड-माउंड फिंगरप्रिंट सेंसर को भी जगह मिली है।

Amazon Offers

अमेजन पर इस Redmi Smartphone के साथ मिलने वाले ऑफर्स की बात करें तो ग्राहकों को 298 रुपये या 398 रुपये के रीचार्ज पर Airtel double data का बेनिफिट मिलेगा।

Redmi Note 9 Pro Price in India Amazon

सेल दोपहर 12 बजे ई-कॉमर्स साइट अमेजन और Xiaomi के ऑनलाइन स्टोर (mi store) या कह लीजिए कंपनी की आधिकारिक साइट मी डॉट कॉम पर शुरू होगी। फोन के तीन कलर वेरिएंट हैं, ऑरोरा ब्लू, ग्लेशियर व्हाइट और इंटरस्टेलर ब्लैक।

Redmi Mobile Price की बात करें तो रेडमी नोट 9 प्रो स्मार्टफोन के दो वेरिएंट हैं, 4 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 13,999 रुपये है। फोन के 6 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 16,999 रुपये है।

Redmi Note 9 Pro Camera

रेडमी नोट 9 प्रो के कैमरा सेटअप की बात करें तो फोन के पिछले हिस्से में चार रियर कैमरे दिए गए हैं, इसमें 48MP प्राइमरी कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/1.79 है।साथ में 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ 8MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा सेंसर, 5MP मैक्रो कैमरा सेंसर और 2MP का डेप्थ कैमरा सेंसर मिलेगा। सेल्फी के लिए 16MP एआई कैमरा सेंसर दिया गया है।

