Redmi Note 9 Next Sale Date, best smartphones under 15000: हैंडसेट निर्माता कंपनी Xiaomi के सब-ब्रांड Redmi के latest smartphone रेडमी नोट 9 को खरीदने का है विचार तो हमारी ये खबर खास आप लोगों के लिए है। हम आज आपको इस विषय में जानकारी देंगे की आखिर 48MP कैमरा सेंसर वाले इस Redmi Mobile फोन की अगली Amazon Sale कब है, साथ ही फोन के फीचर्स और कीमत के बारे में भी जानकारी देंगे।

Redmi Note 9 specifications

डिस्प्ले: डुअल-सिम (नैनो) वाले रेडमी नोट 9 में 6.53 इंच फुल-एचडी+ (1,080×2,340 पिक्सल) डिस्प्ले, आस्पेक्ट रेशियो 19.5:9 है। प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का इस्तेमाल किया गया है।

सॉफ्टवेयर: ये Redmi Phone एंड्रॉयड 10 पर आधारित मीयूआई 11 पर काम करता है।

Redmi Note 9 Processor, रैम और स्टोरेज: स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए मीडियाटेक हीलियो जी85 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ 6 जीबी तक रैम और फोटो, वीडियो और अन्य चीजों को सेव करने के लिए 128 जीबी तक स्टोरेज है। माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 512 जीबी तक बढ़ाना संभव है।

Redmi Note 9 Battery: बैटरी क्षमता की बात करें तो फोन में जान फूंकने के लिए 5,020 mAh की बैटरी दी गई है। यह 22.5 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। फोन 9 वॉट रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करता है।

डाइमेंशन: फोन की लंबाई-चौड़ाई 162.3×77.2×8.9 मिलीमीटर है।

कनेक्टिविटी: रेडमी नोट 9 में कनेक्टिविटी के लिए 4जी वीओएलटीई, वाई-फाई 802.11 ए/बी/जी/एन, ब्लूटूथ वर्जन 5.0, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, 3.5 मिलीमीटर ऑडियो जैक, जीपीएस, ए-जीपीएस सपोर्ट शामिल है। सिक्योरिटी के लिए रियर कैमरा सेटअप के ठीक नीचे फिंगरप्रिंट सेंसर को जगह मिली है।

Redmi Note 9 Camera

कैमरा सेटअप की बात करें तो इस फोन के बैक पैनल पर क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 48MP Samsung GM1 प्राइमरी कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/1.79 है।

साथ में अल्ट्रा-वाइड एंगल के साथ 8MP का सेकेंडरी कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.2 है। 2MP का मैक्रो कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.4 और 2MP डेप्थ कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.4 है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 13MP का फ्रंट कैमरा सेंसर दिया गया है।

Redmi Note 9 Price in India

फोन के तीन कलर वेरिएंट उतारे गए हैं, ऑक्वा ग्रीन, आर्कटिक व्हाइट और पेबल ग्रे। Redmi Mobile Price की बात करें तो रेडमी नोट 9 के 4 जीबी रैम/64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 11,999 रुपये है।

वहीं इस फोन के 6 जीबी रैम/128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट का दाम 14,999 रुपये है। इस फोन के 4 जीबी रैम/128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत से पर्दा उठना अभी बाकी है।



Redmi Note 9 Next Sale Date: कब है अगली Amazon Sale, जानें (फोटो- मी डॉट कॉम) Redmi Note 9 Next Sale Date: कब है अगली Amazon Sale, जानें (फोटो- मी डॉट कॉम)

Redmi Note 9 Sale Date की बात करें तो ग्राहक इस नए रेडमी स्मार्टफोन को Xiaomi के ऑनलाइन स्टोर (mi store) या कह लीजिए कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट मी डॉट कॉम के अलावा ई-कॉमर्स साइट Amazon और मी होम स्टोर से खरीद सकेंगे। इस हैंडसेट की अगली सेल 6 अगस्त दोपहर 2 बजे शुरू होगी।

