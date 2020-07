Redmi Note 8 price in India, best smartphones under 15000: आप भी अगर रेडमी नोट 8 स्मार्टफोन खरीदने का कर रहे हैं विचार तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें की एक बार फिर इस Redmi Mobile की कीमत में इज़ाफा कर दिया गया है। इस Redmi Phone के 4 जीबी रैम/64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत में बढ़ोतरी की गई है।

नई कीमत के साथ 4 जीबी रैम मॉडल Xiaomi के ऑनलाइन स्टोर (mi store) या कह लीजिए शाओमी की आधिकारिक वेबसाइट मी डॉट कॉम पर लिस्ट कर दिया गया है। याद दिला दें की पिछले साल अक्टूबर में Redmi Note 7 के अपग्रेड Redmi Note 8 को लॉन्च किया गया था। मार्केट में इस Redmi Smartphone की सीधी भिड़ंत Realme Narzo 10 और Samsung Galaxy M11 से होती है।

best mobile under 15000: Redmi Note 8 Specifications

डुअल-सिम वाले रेडमी नोट 8 में 6.39 इंच फुल-एचडी+ (1080×2340 पिक्सल) डिस्प्ले है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 90 प्रतिशत और आस्पेक्ट रेशियो 19.5:9 है। फ्रंट और बैक पर गोरिल्ला ग्लास 5 का इस्तेमाल हुआ है।

स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर है। माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 512 जीबी तक बढ़ाना संभव है। जान फूंकने के लिए 4,000 एमएएच की बैटरी दी गई है और यह 18 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है।

कनेक्टिविटी के लिए जीपीएस, वाई-फाई 802.11 एसी, ब्लूटूथ 4.2 शामिल है। लंबाई-चौड़ाई 158.3×75.3×8.35 मिलीमीटर और वजन 188 ग्राम है। सिक्योरिटी के लिए पिछले हिस्से में फिंगरप्रिंट सेंसर को जगह मिली है।

Redmi Note 8 Camera

रेडमी नोट 8 के पिछले हिस्से में चार रियर कैमरे हैं। 48MP प्राइमरी कैमरा सेंसर, 8MP वाइड-एंगल कैमरा सेंसर और 2MP के दो सेंसर हैं। सेल्फी के लिए 13MP का फ्रंट कैमरा सेंसर है, अपर्चर एफ/ 2.0 है।

best phone under 15000: Redmi Note 8 Price

नए अपडेट के अनुसार, रेडमी नोट 8 का 4 जीबी रैम/64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट अब 11,999 रुपये के बजाय 12,499 रुपये में बेचा जाएगा। इसका मतलब कीमत में 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।

Redmi Note 8 Price: जानें, रेडमी नोट 8 के बारे में (फोटो- मी डॉट कॉम) Redmi Note 8 Price: जानें, रेडमी नोट 8 के बारे में (फोटो- मी डॉट कॉम)

याद करा दें की इस वेरिएंट को भारत में 9999 रुपये की कीमत के साथ लॉन्च किया गया था, इसका मतलब लॉन्च के बाद से अब तक यह मॉडल 2500 रुपये महंगा हो चुका है। वहीं, इसका 6 जीबी रैम/64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट अब भी 14,499 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध है।

