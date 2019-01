Redmi Note 7 Price, Specifications: 48 MP कैमरे के साथ लॉन्च हुआ शाओमी का नया रेडमी, जानें फीचर और कीमत

Redmi Note 7 Price, Specifications: शाओमी ने गुरुवार (10 जनवरी 2019) को अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। साल की शुरुआत में शाआमी की ये धमाकेदार शुरुआत मानी जा रही है। क्योंकि इस स्मार्ट फोन ने लॉन्च होने से पहले ही खूब सूर्खियां बटोर ली थी। जिसकी वजह है इसका 48 मेगापिक्सल कैमरा।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नए स्मार्ट्फोन को रेडमी सीरीज का नेक्स पार्ट बताया जा रहा है। कुछ लोग इस स्मार्टफोन का नाम रेडमी नोट 7 और रेडमी 7 होने की आशंका जता रहे हैं। वहीं कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे रेडमी नोट 2 प्रो बता रहे हैं। 6.3 इंच डिस्पले वाला यह स्मार्टफोन फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन 2340×1080 पिक्सल से लैस है, जिसमें 450 नाइल ब्राइटनेस है।

रिपोर्ट के मुताबिक, मोबाइल के पीछे बैक में 48 MP प्लस 5 MP का डुअल कैमरा और फ्रंट कैमरा 13 MP का है। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें क्वॉलकॉम स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर है। फोन 3GB, 4GB और 6GB स्टोरेज और 4000 mAh बैटरी साथ लॉन्च हुआ है। हालांकि यह स्मार्टफोन फिलहाल चीन में लॉन्च हुआ है। वहां इसकी कीमत 999 युआन से लेकर 1399 युआन बताई जा रही है। अगर भारतीय करेंसी में आंका जाए तो यह भारत में लॉन्च होने के बाद 10,000 रुपये, 12,000 रुपये और 14,000 रुपये के लगभग हो सकती है।

बता दें कि डोनोवान सुंग ने अपने ट्विटर हैंडल पर तीन तस्वीरें साझा की हैं, जिसने इतना तो साफ है कि स्मार्टफोन तीन कलर वेरिएंट में आएगा। जो ब्लैक, ब्लू और पिंक में उपलब्ध होगा। इसके साथ ही स्मार्टफोन का डिजाइन शाओमी के अब तक के फोन्स से अलग है। फोन देखने में काफी आकर्षक लग रहा है।

Sharing some photos of our new Redmi device. Love the curved glass and gradient colors.

Only one day left! ❤️#Redmi pic.twitter.com/dSoPz2Jeii

— Donovan Sung (@donovansung) January 9, 2019