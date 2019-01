अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो Redmi Note 6 Pro भी एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। कंपनी इस फोन के लिए एक मजेदार ऑफर लेकर आई है। इस ऑफर के हिसाब से 13999 रुपये का यह स्मार्टफोन महज 2799 रुपये का पड़ेगा। दरअसल, फ्लिपकार्ट से खरीदने पर कंपनी इस फोन के लिए 1 रुपये में 80 फीसदी बायबैक गारंटी दे रही है। 80 फीसदी बायबैक गारंटी 11200 रुपये के बराबर होती है इसलिए 13999 रुपये से 11200 रुपये घटाने पर यह 2799 रुपये का बैठता है। यानी आपको फोन 13999 रुपये खर्च करके लेना होगा लेकिन यह एक रुपये और खर्च करके आप बायबैक गारंटी ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। इस स्मार्टफोन के फीचर्स इसे अपनी कैटेगरी में खास बनाते हैं। इसमें आपको 4 जीबी रैम के साथ 64 जीबी की रोम यानी इंटरनल मेमोरी मिलती है। इसमें मेमोरी कार्ड लगाकर मेमोरी को 256 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है। फोन की नोच डिस्प्ले फुल एचडी है और यह 6.26 इंच की है। फोन में डुअल रियर कैमरे के साथ डुअल फ्रंट कैमरे भी दिए गए हैं।

रियर कैमरे 12 और 5 मेगापिक्सल के हैं और फ्रंट कैमरे 20 और 2 मेगा पिक्सल के हैं। फोन ली-पोलिमर बैटरी 4000 एमएएच की है। फोन के साथ बॉक्स में आपको पावर अडेप्टर, यूएसबी डेटा केबल, अल्ट्रा थिन केस, वारंटी कार्ड, गेटिंग स्टार्टेड गाइड और सिम इजेक्टर पिन मिलेगा। इस डुअल सिम वाले फोन में हायब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है। बता दें कि हायब्रिड सिम स्लॉट में या तो दो सिम एक साथ इस्तेमाल कर सकते है और अगर माइक्रो एसडी कार्ड इस्तेमाल करना है तो एक सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड इस्तेमाल किया जा सकता है।

Unbelievable but it's true! Naya Note #RedmiNote6Pro now available at ₹2,799*, only on @Flipkart. Limited period offer*.

Check out now: https://t.co/42hmhArMH2

*T&C apply. pic.twitter.com/hqqonL1woT

— Mi India (@XiaomiIndia) January 11, 2019