Redmi Note 12T Pro: 64MP कैमरा और 16GB स्टोरेज वाले रेडमी स्मार्टफोन से उठा पर्दा, जानें कीमत व फीचर्स

Redmi Note 12T Pro launched: रेडमी नोट 12टी प्रो स्मार्टफोन को 6.6 इंच IPS LCD स्क्रीन, 5080mAh की बैटरी के साथ लॉन्च किया गया है।

रेडमी नोट 12टी प्रो स्मार्टफोन लॉन्च

Redmi Note 12T Pro launched: Redmi ने चीन में अपना नया स्मार्टफोन रेडमी नोट 12टी प्रो लॉन्च कर दिया है। चीन की माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट Weibo पर कंपनी ने फोन के कई टीजर जारी किए थे। इन टीजर से हैंडसेट के मुख्य फीचर्स का खुलासा हो गया था। अब कंपनी ने आधिकारिक तौर पर अपनी वेबसाइट पर Redmi Ntoe 12T Pro स्मार्टफोन को लिस्ट कर दिया है। रेडमी नोट 12टी प्रो 5जी स्मार्टफोन को फिलहाल चीन के बाहर दूसरे बाजारों में लॉन्च किए जाने से जुड़ी कोई जानकारी नहीं है। नोट 12टी प्रो को भारत में Redmi K60i नाम से लॉन्च किया जा सकता है। जानें Redmi Note 12T Pro के स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स और कीमत के बारे में सबकुछ… Redmi Note 12T Pro specifications रेडमी नोट 12टी प्रो स्मार्टफोन में 3.1 गीगाहर्ट्ज़ डाइमेंसिटी 8200-अल्ट्रा प्रोसेसर दिया गया है। Xiaomi Civi 3 में भी कंपनी ने इसी प्रोसेसर का इस्तेमाल किया है। डिवाइस में 12 जीबी तक रैम ऑप्शन मिलता है। फोन में 512 जीबी तक इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। Redmi Note 12T Pro में 6.6 इंच IPS LCD स्क्रीन दी गई है जो फुल एचडी+ (2460 x 1080 पिक्सल) रेजॉलूशन ऑफर करती है। स्क्रीन का आस्पेक्ट रेशियो 20.5:9 है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज़ और टच सैंपलिंग रेट 270 हर्ट्ज़ है। स्क्रीन 650 निट्स तक पीक ब्राइटनेस ऑफर करती है। इसके अलावा हैंडसेट में डॉल्बी विज़न और HDR10 सपोर्ट मिलता है। सिक्यॉरिटी के लिए फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है। Also Read 14 इंच बड़ी डिस्प्ले, 1TB तक स्टोरेज वाला Acer Aspire 5 भारत में लॉन्च, जानें दाम रेडमी के इस हैंडसेट में 5080mAh की बैटरी दी गई है जो 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। हैंडसेट के रियर पैनल पर 64 मेगापिक्सल रियर कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन में 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड लेंस मिलता है जो 120-डिग्री FOV के साथ आता है। इसके अलावा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस भी मौजूद है। डिवाइस 30fps तक फुल एचडी वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करती है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है जो 60fps तक फुलएचडी वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करती है। Also Read 200MP कैमरे वाले दो नए स्मार्टफोन की बाजार में दस्तक, 512GB तक स्टोरेज, जानें दाम Redmi Note 12T Pro स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 13 और MIUI 14 के साथ आता है। फोन में कनेक्टिविटी के लिए ड्यूल सिम, 5G, वाई-फाई 80211एसी, ब्लूटूथ 5.3, GPS, NFC और IR ब्लास्टर जैसे फीचर्स दिए गए हैं। स्मार्टफोन में यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स और 3.5 एमएम ऑडियो जैक दिए गए हैं। Redmi Note 12T Pro price रेडमी नोट 12T प्रो स्मार्टफोन के 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 1,599 युआन (करीब रुपये) है। वहीं 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट 1,699 युआन (करीब रुपये), 12 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट 1,799 युआन (करीब रुपये) में लॉन्च किए गए हैं। जबकि 12 जीबी रैम व 512 जीबी स्टोरेज वेरियंट वाले रेडमी फोन का दाम 1,999 युआन (करीब रुपये) रखा गया है। स्मार्टफोन कार्बन ब्लैक, आइस फॉग व्हाइट और ब्लू कलर में आता है। स्मार्टफोन के प्री-ऑर्डर भी चीन में शुरू हो गए हैं। यह फोन 31 मई से बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

पढें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram