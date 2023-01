200MP कैमरे वाला Redmi Note 12 Pro+ स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, Redmi Note 12 Pro से भी उठा पर्दा

Redmi Note 12 Pro Series: रेडमी नोट 12 प्रो और रेडमी नोट 12 प्रो प्लस में 6 जीबी, 8 जीबी व 12 जीबी रैम विकल्प दिए गए हैं।

Redmi Note 12 Pro और Redmi Note 12 Pro Plus में 6.67 इंच फुलएचडी+ डिस्प्ले दी गई है।

पढें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram