Redmi Note 12 Pro 5G नए अवतार में हुआ लॉन्च, 12GB रैम के साथ मिलेगी 256GB स्टोरेज

Redmi Note 12 Pro 5G Launched in India: रेडमी नोट 12 प्रो 5जी स्मार्टफोन में 12जीबी रैम के साथ 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है।

रेडमी नोट 12 प्रो 5जी स्मार्टफोन अब 12GB रैम में भी मिलेगा

Redmi Note 12 Pro 5G: शाओमी ने भारत में अपने Redmi Note 12 Pro 5G को नए वेरियंट में उपलब्ध करा दिया है। रेडमी नोट 12 प्रो 5जी स्मार्टफोन को भारत में जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया था। Redmi Note 12 Series में कंपनी ने रेडमी नोट 12 5जी, रेडमी नो 12 प्रो 5जी और रेडमी नोट 12 प्रो प्लस 5जी स्मार्टफोन भी पेश किए थे। अब नोट 12 प्रो 5जी को ज्यादा रैम व स्टोरेज के साथ नए अवतार में लॉन्च किया गया है। आपको बताते हैं 12 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वाले नए रेडमी नोट 12 प्रो 5जी की कीमत व फीचर्स के बारे में… Redmi Note 12 Pro 5G 12GB/256GB स्टोरेज कीमत लेटेस्ट Redmi Note 12 Pro 5G के 12 जीबी रैम व 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज वेरियंट को देश में 28,999 रुपये में उपलब्ध कराया गया है। लेकिन HDFC Bank क्रेडिट कार्ड, ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड और ICICI नेट बैंकिंग के जरिए फोन लेने पर 3000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलजाएगा। स्मार्टफोन के साथ Redmi Buds 4 Active को 1,399 रुपये की जगह 1,199 रुपये में खरीदा जा सकता है। रेडमी नोट 12 प्रो 5जी को ग्लेशियर ब्लू, ऑनिक्स ब्लैक और स्टारडस्ट पर्पल कलर में खरीदा जा सकता है। फोन की बिक्री शाओमी के ऑनलाइन स्टोर, फ्लिपकार्ट और देशभर के ऑफलाइन रिटेलर पर होगी। फोन को 9 महीने तक की नो कॉस्ट EMI पर लिया जा सकता है। हैंडसेट पर एक्सचेंज डिस्काउंट ऑफर भी है। Also Read अब व्हाट्सऐप पर बुक कर सकते हैं बस टिकट, जानें स्टेप-बाय-स्टेप तरीका Redmi Note 12 Pro 5G फीचर्स शाओमी रेडमी नोट 12 प्रो 5जी के नए वेरियंट में रैम व स्टोरेज को छोड़कर बाकी सारे फीचर्स ओरिजिनल मॉडल वाले ही हैं। हैंडसेट में 6.67 इंच फुलएचडी+ AMOLED पंच-होल डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है और यह HDR10+ सपोर्ट करती है। Redmi Note 12 Pro 5G में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है जो डिस्प्ले पर दिए गए पंच-होल में मौजूद है। फ्रंट कैमरा पोर्ट्रेट मोड के साथ आता है और इससे 60fps पर 1080 पिक्सल रेजॉलूशन तक वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल Sony IMX766 सेंसर प्राइमरी रियर सेंसर है जो OIS के साथ आता है। इसके अलावा फोन में 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड और 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर भी मिलते हैं। रेडमी के इस हैंडसेट में 2.2 गीगाहर्ट्ज़ पर चलने वाला मीडियाटेक डाइमेंसिटी 1080 5G प्रोसेसर दिया गया है। ग्राफिक्स के लिए ARM Mali-G68 MC4 GPU है। रेडमी के इस हैंडसेट को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है जो 67W Turbo Charge फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। फोन को लेकर दावा है कि यह सिर्फ 46 मिनट में 2 से 100 प्रतिशत तक चार्ज हो जाता है। रेडमी रेडमी नोट 12 प्रो 5जी में फिंगरप्रिंट सेंसर, डॉल्बी एटमस के साथ डुअल स्टीरियो स्पीकर्स और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। रेडमी के इस फोन में MIUI 13 सॉफ्टवेयर मिलता है। कंपनी ने फोन में 2 सॉफ्टवेयर और 4 साल तक सिक्यॉरिटी अपडेट मिलने का दावा किया गया है।

पढ़ें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram