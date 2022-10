9 मिनट में फुल चार्ज: 210W चार्जिंग वाला Redmi Note 12 Explorer Edition लॉन्च, टॉप-10 फीचर्स

Redmi Note 12 Explorer Edition में 200 मेगापिक्सल रियर कैमरा मिलता है। जानें इससे जुड़ी अहम जानकारी…

Redmi Note 12 Explorer Edition में 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज दी गई है।

