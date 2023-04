Redmi Note 12 5G vs Realme 10 Pro: रियलमी और रेडमी में टक्कर, जानें कौन सा सस्ता फायदे का सौदा

Smartphone Buying Guide: रियलमी 10 प्रो और रेडमी नोट 12 5जी स्मार्टफोन की कीमत भारत में 20000 रुपये से कम है।

रेडमी नोट 12 5जी vs रियलमी 10 प्रो

Smartphones under 20000 Rupees: रेडमी और रियलमी, दोनों स्मार्टफोन कंपनियों को किफायती दाम में पावरफुल स्पेसिफिकेशन्स के लिए जाना जाता है। Redmi Note 12 5G और Realme 10 Pro स्मार्टफोन 2000 रुपये से कम में आते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि 20000 रुपये से कम में कौन सा फोन खरीदना है फायदेमंद। करते हैं रियलमी 10 प्रो और रेडमी नोट 12 5जी स्मार्टफोन की तुलना और जानते हैं इनके बारे में सबकुछ… Redmi Note 12 vs Realme 10 Pro Price in India रियलमी 10 प्रो को दिसंबर 2022 में लॉन्च किया गया था और यह फोन दो वेरियंट में आता है। फोन के 6 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 18,999 रुपये है। जबकि 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 19,999 रुपये में लॉन्च किया गया है। वहीं रेडमी नोट 12 5जी के 4 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 17,499 रुपये है। जबकि 6 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 19,999 रुपये में लॉन्च किया गया है। Also Read इंतजार खत्म! आखिरकार इन स्मार्टफोन में पहुंचा Google Android 14 Beta, चेक करें लिस्ट Redmi Note 12 vs Realme 10 Pro Design रेडमी नोट 12 5जी स्मार्टफोन कर्व्ड डिजाइन के साथ आता है। फोन के बैक पैनल को पॉलीकार्बोनेट ग्लास के साथ आता है और यह देखने में प्रीमियम लगता है। लेकिन ग्लॉसी लुक के चलते इस पर उंगलियों के निशान आसानी से पड़ जाते हैं। फोन का लुक अच्छा है और इसका वज़न करीब 188 ग्राम है। Also Read आसुस के नए स्मार्टफोन में है 512GB तक स्टोरेज, जानें दाम व सारे फीचर्स वहीं रियलमी 10 प्रो स्मार्टफोन बॉक्सी डिजाइन के साथ आता है और इसके किनारे शार्प हैं। फोन के बैक पैनल को मैट फिनिश के साथ लॉन्च किया गया है। हैंडसेट का वज़न करीब 192 ग्राम है। Redmi Note 12 vs Realme 10 Pro Display रेडमी नोट 12 5जी स्मार्टफोन में 6.67 इंच AMOLED डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन फुलएचडी+ रेजॉलूशन के साथ आती है और इसका रिफ्रेश रट 120 हर्ट्ज़ है। स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स है। डिस्प्ले, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास3 प्रोटेक्शन के साथ आती है। वहीं रियलमी 10 प्रो स्मार्टफोन में 6.72 इंच की स्क्रीन मिलती है। डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है। हालांकि, इस फोन में AMOLED पैनल नहीं दिया गया है और पीक ब्राइटनेस 680 निट्स है। Redmi Note 12 vs Realme 10 Pro Performance, UI रेडमी नोट 12 5जी स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 चिपसेट दिया गया है। यह फोन जीबी व 6 जीबी रैम ऑप्शन के साथ आता है। फोन की रैम को 5 जीबी वर्चुअली बढ़ाया जा सकता है। इस हैंडसेट में 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है जिसे माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 1 टीबी तक बढ़ाया जा सकता है। फोन ऐंड्रॉयड 12 बेस्ड MIUI 13 के साथ आता है। रियलमी 10 प्रो स्मार्टफोन को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 चिपसेट के साथ आता है। हैंडसेट में 8 जीबी तक रैम व 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज मिलती है। रियलमी ने डिवाइस में वर्चुअल रैम का ऑप्शन नहीं दिया गया है। हैंडसेट ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड Realme UI 4.0 के साथ आता है। Redmi Note 12 vs Realme 10 Pro Cameras रेडमी नोट 12 स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। स्मार्टफोन में 48 मेगापिक्सल प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड-ऐंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस दिए गए हैं। फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है। रियलमी 10 प्रो स्मार्टफोन को ड्यूल रियर कैमरा सेटअप के साथ लॉन्च किया गया है। यह फोन 108 मेगापिक्सल प्राइमरी और 2 मेगापिक्सल सेंसर के साथ आता है। फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। Redmi Note 12 vs Realme 10 Pro Battery रेडमी नोट 12 और रियलमी 10 प्रो को पावर देने के लिए इनमें 5000mAh की बैटरी दी गई है। ये दोनों स्मार्टफोन 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। Redmi Note 12 vs Realme 10 Pro रेडमी नोट 12 5जी के साथ रेडमी जैसा बड़ा और भरोसेमंद ब्रैंड का नाम है। फोन में ग्लॉसी डिजाइन दिया गया है लेकिन इसमें पिराना ऐंड्रॉयड OS मिलता है। वहीं रियलमी 10 प्रो स्मार्टफोन में बेहतर क्वॉलिटी की तस्वीरें कैद करने वाला कैमरा दिया गया है। https://www.jansatta.com/blank.html

