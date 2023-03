Xiaomi Redmi Note 12 5G: अब 8GB रैम व 256GB स्टोरेज में लॉन्च हुआ पावरफुल रेडमी स्मार्टफोन, जानें दाम

Redmi Note 12 5G Launched: रेडमी नोट 12 5जी स्मार्टफोन के ज्यादा रैम व स्टोरेज वेरियंट की बिक्री 6 अप्रैल से देशभर में शुरू होगी।

रेडमी नोट 12 5जी स्मार्टफोन 8 जीबी रैम के साथ लॉन्च

