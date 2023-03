Smartphone Buying Guide: रेडमी, रियलमी और सैमसंग के सस्ते स्मार्टफोन में कौन बेस्ट? जानें किसे खरीदने है फायदे का सौदा

Redmi Note 12 4G Vs Samsung Galaxy F14 5G Vs Realme C55: सैमसंग, रियलमी और रेडमी स्मार्टफोन में क्या-कुछ है खास? जानें किसे खरीदें?

Redmi Note 12 4G Vs Samsung Galaxy F14 5G Vs Realme C55: Redmi Note 12 4G स्मार्टफोन को भारत में नोट सीरीज के सबसे किफायती फोन के तौर पर लॉन्च किया गया है। इसे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 685 प्रोसेसर वाला दुनिया का पहला डिवाइस बताया जा रहा है। रेडमी नोट 12 4जी में 120 हर्ट्ज़ AMOLED स्क्रीन और 50 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप जैसी खूबियां हैं। Redmi के इस हैंडसेट को बाजार में पहले से मौजूद सैमसंग गैलेक्सी एफ14 5जी (Samsung Galaxy F14 5G) और रियलमी सी55 (Realme C55) से कड़ी टक्कर मिलेगी। करते हैं रेडमी, सैमसंग और रियलमी के तीनों स्मार्टफोन की तुलना और बताते हैं इनकी कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में सबकुछ… Redmi Note 12 4G Vs Samsung Galaxy F14 5G Vs Realme C55 Display रेडमी नोट 12 4जी में 6.67 इंच 1080 पिक्सल AMOLED डिस्प्ले दी गई है जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है। स्क्रीन पर बीच में होल-पंच कटआउट दिया गया है। शाओमी का कहना है कि डिस्प्ले 1200nits की पीक ब्राइटनेस ऑफर करती है। वहीं गैलेक्सी एफ14 5जी में 6.6 इंच 1080 पिक्सल PLS LCD डिस्प्ले है। स्क्रीन पर वॉटरड्रॉप-स्टाइल नॉच है और यह 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट ऑफर करती है। स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 दिया गया है। जबकि रियलमी सी55 में 6.72 इंच 1080p IPS LCD डिस्प्ले दी गई है और स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ है। फोन ‘मिनी कैप्सूल’ फीचर के साथ आता है जो ऐप्पल के आईफोन डायनामिक आइलैंड की तरह है। Redmi Note 12 4G Vs Samsung Galaxy F14 5G Vs Realme C55 Processor रेडमी नोट 12 4जी में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 785 प्रोसेसर दिया गया है। रियलमी सी55 में मीडियाटेक हीलियो G99 चिपसेट मौजूद है। जबकि सैमसंग गैलेक्सी एफ14 5जी स्मार्टफोन कंपनी के एक्सीनॉस 1330 प्रोसेसर के साथ आता है। Also Read 200 मेगापिक्सल कैमरे के साथ लॉन्च होंगे सैमसंग के नए स्मार्टफोन, नई रिपोर्ट में खुलासा Redmi Note 12 4G Vs Samsung Galaxy F14 5G Vs Realme C55 Software रेडमी नोट 12 स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड MIUI 14 के साथ आता है। वहीं गैलेक्सी एफ14 5जी में ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड One UI 5.0 फीचर्स दिए गए हैं। जबकि रियलमी सी55 हैंडसेट में ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड Realme UI 4.0 स्किन मिलती है। Also Read टीवी बाजार में धमाल मचाने आए 55 और 65 इंच बड़ी स्क्रीन वाले दो नए Acer Smart TV, जबरदस्त है डिस्प्ले क्वॉलिटी Redmi Note 12 4G Vs Samsung Galaxy F14 5G Vs Realme C55 Cameras रेडमी नोट 12 4जी में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड और 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर मिलते हैं। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 13 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर दिए गए हैं। सैमसंग गैलेक्सी एफ14 5जी में ड्यूल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है। फोन में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर मिलते हैं। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। Redmi Note 12 4G Vs Samsung Galaxy F14 5G Vs Realme C55 Battery, charging रेडमी नोट 12 4जी स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है जो 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। वहीं सैमसंग गैलेक्सी एफ14 5जी में 6000mAh की बैटरी मौजूद है जो 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। वहीं रियलमी सी55 को पावर देने का काम करती है 33W फास्ट चार्जिंग वाली 5000mAh की बैटरी। Redmi Note 12 4G Vs Samsung Galaxy F14 5G Vs Realme C55 Prices in India रेडमी नोट 12 4जी के 6 जीबी रैम व 64 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 14,999 रुपये से भारत में शुरू हती है। वहीं 6 जीबी रैम व 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज वेरियंट का दाम 16,999 रुपये है। 4 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट वाले सैमसंग गैलेक्सी एफ14 5जी को 14,490 रुपये में लिया जा सकता है। वहीं 6 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 15,990 रुपये में खरीदने का मौका है। जबकि रियलमी सी55 के 4 जीबी रैम व 64 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 10,999 रुपये में लॉन्च किया गया है। 6 जीबी रैम व 64 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 11,999 रुपये और 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 13,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। https://www.jansatta.com/blank.html

