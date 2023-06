Redmi K50i: अब तक की सबसे कम कीमत पर मिल रहा रेडमी का धांसू फोन, जानें क्या है ऑफर्स

Redmi K50i Biggest Discount: रेडमी के50i स्मार्टफोन में 6.6 इंच डिस्प्ले दी गई है। फोन को 30,000 रुपये से कम दाम में खरीदा जा सकता है।

रेडमी के50i स्मार्टफोन पर डिस्काउंट

Redmi K50i Cashback discount: रेडमी ने भारत में अपने मिड-रेंज स्मार्टफोन Redmi K50i को छूट के साथ उपलब्ध करा दिया है। रेडमी के50i स्मार्टफोन को भारत में जुलाई 2022 में लॉन्च किया गया था। अब Redmi के इस फो को डिस्काउंट और कैशबैक ऑफर्स के साथ लिया जा सकता है। फोन में ऐंड्रॉयड 12, 5080mAh बैटरी व 6.6 इंच डिस्प्ले जैसे फीचर्स मिलते हैं। जानें Redmi K50i की कीमत व ऑफर्स के बारे में विस्तार से… Redmi K50i price in India, Offers रेडमी के-सीरीज स्मार्टफोन के 6 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट को देश में 25,999 रुपये और 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 28,999 रुपये में लॉन्च किया गया था। गुरुवार (1 जून 2023) को Redmi India ने ट्विटर पर ऐलान किया कि रेडमी के50i स्मार्टफोन को 18,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध करा दिया गया है। ICICI बैंक क्रेडिट व डेबिट कार्ड यूजर्स फोन खरीदने पर 1,500 रुपये तक इंस्टेंट कैशबैक पा सकते हैं। फोन को नई कीमत व ऑफर्स के साथ कंपनी की इंडिया की वेबसाइट और ऐमजॉन इंडिया पर लिस्ट कर दिया गया है। यह स्मार्टफोन फैंटम ब्लैक, क्विक सिल्वर और स्टील ब्लैक कलर में आता है। Redmi K50i specifications रेडमी के50i में 6.6 इंच फुलएचडी+ (2460 x 1080 पिक्सल) LCD स्क्रीन दी गई है। स्क्रीन 144 हर्ट्ज़ तक रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। स्क्रीन का टच सैंपलिंग रेट 270 हर्ट्ज़ है। स्क्रीन 650 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस ऑफर करती है। हैंडसेट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन दिया गया है। स्क्रीन HDR10 और डॉल्बी विज़न सपोर्ट के साथ आती है। फोटोग्राफी के लिए रेडमी के50i स्मार्टफोन में 64 मेगापिक्सल Samsung ISOCELL GW1 प्राइमरी सेंसर दिया गया है। फोन में 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड ऐंगल और 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर मिलते हैं। फोन में बैक पैनल पर ऊपर की तरफ दांये कोने में रेक्टांगुलर कैमरा मॉड्यूल दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए स्मार्टफोन 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है जो डिस्प्ले पर दिए गए पंच-होल में मौजूद है। Redmi K50i स्मार्टफोन ड्यूल-नैनो सिम सपोर्ट करता है। फोन में ऑक्टा-कोर 5nm मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8100 प्रोससेर दिया गया है। ग्राफिक्स के लिए Arm माली-G610 GPU मिलता है। फोन में 8GB तक रैम और 256 जीबी तक स्टोरेज दी गई है। Redmi K50i स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 12 के साथ आता है जो MIUI 13 पर बेस्ड है। रेडमी के50i 5G स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 5080mAh की बैटरी के साथ आता है जो 67W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। फोन में IP53 रेटिंग दी गई है। स्मार्टफोन में 5G, 4G LTE, वाई-फाई 6, ब्लूटूथ 5.3 और जीपीएस/ए-जीपीएस जैसे फीचर्स दिए गए हैं। हैंडसेट का वज़न 200 ग्राम और डाइमेंशन 163.64mm x 74.29mm x 8.87mm है। सिक्यॉरिटी के लिए फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट व 3.5 एमएम ऑडियो जैक दिए गए हैं।

पढें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram