Redmi 9 Prime vs Realme Narzo 10: किस स्मार्टफोन के फीचर्स हैं ज्यादा दमदार, जानें

Redmi 9 Prime vs Realme Narzo 10, best phone under 12000: Xiaomi के सब-ब्रांड रेडमी के लेटेस्ट स्मार्टफोन रेडमी 9 प्राइम को इस महीने के शुरुआत में उतारा गया था। इस Redmi बजट स्मार्टफोन की मार्केट में सीधी भिड़ंत Realme ब्रांड के रियलमी नार्जो 10 से होती है। कीमत और स्पेसिफिकेशन के मामले में कौन सा स्मार्टफोन है ज्यादा दमदार, जानें।

Redmi 9 Prime Specifications vs Realme Narzo 10 Specifications: सॉफ्टवेयर

डुअल-सिम (नैनो) वाला रेडमी 9 प्राइम स्मार्टफोन Android 10 पर आधारित MIUI 11 पर काम करता है। दूसरी तरफ, डुअल-सिम (नैनो) सपोर्ट वाला ये रियलमी स्मार्टफोन एंड्रॉयड 10 पर आधारित रियलमी यूआई (Realme UI) पर काम करता है।

Redmi 9 Prime vs Realme Narzo 10: डिस्प्ले

इस Redmi Phone में 6.53 इंच फुल-एचडी+ आईपीएस डिस्प्ले है। प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का इस्तेमाल हुआ है। दूसरी तरफ, रियलमी नार्जो 10 में 6.5 इंच एचडी+ (720×1600 पिक्सल) मिनी-ड्रॉप डिस्प्ले, आस्पेक्ट रेशियो 20:9 है। प्रोटेक्शन के लिए 2.5डी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का इस्तेमाल हुआ है।

Redmi 9 Prime vs Realme Narzo 10: प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज

स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए रेडमी 9 प्राइम स्मार्टफोन में मीडियाटेक हीलियो जी80 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ 4 जीबी रैम और 128 जीबी तक स्टोरेज है। माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 512 जीबी तक बढ़ाना संभव नहीं है।

दूसरी तरफ, स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए इस Realme Phone में मीडियाटेक हीलियो जी80 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ ग्राफिक्स के लिए माली जी52 जीपीयू, 4 जीबी एलपीडीडीआर4एक्स रैम और 128 जीबी स्टोरेज है।

Redmi 9 Prime vs Realme Narzo 10: बैटरी क्षमता

इस Redmi Smartphone में जान फूंकने के लिए 5,020 mAh की बैटरी दी गई है, यह 18 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। हालांकि, फोन के साथ 10 वॉट का चार्जर मिलता है। दूसरी तरफ, रियलमी नार्जो 10 में 5,000 mAh की दमदार बैटरी दी गई है, यह 18 वॉट क्विक चार्ज सपोर्ट करती है।

Redmi 9 Prime vs Realme Narzo 10: कनेक्टिविटी

रेडमी 9 प्राइम में 4जी वीओएलटीई, ब्लूटूथ वर्जन 5.0, वाई-फाई 802.11एसी, जीपीएस/ए-जीपीएस, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट और आईआर ब्लास्टर दिया गया है। सिक्योरिटी के लिए फोन के पिछले हिस्से में फिंगरप्रिंट सेंसर को जगह मिली है।

दूसरी तरफ, कनेक्टिविटी के लिए रियलमी स्मार्टफोन (realme smartphone) में वाई-फाई 802.11 बी/जी/एन, 4जी एलटीई, ब्लूटूथ वर्जन 5.0, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, जीपीएस/ए-जीपीएस, 4जी एलटीई सपोर्ट है।

Redmi 9 Prime Camera vs Realme Narzo 10 Camera

कैमरा सेटअप की बात करें तो फोन के बैक पैनल पर क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, प्राइमरी कैमरा सेंसर 13MP का है। 118 डिग्री फील्ड-ऑफ-व्यू के साथ 8MP अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस है।इसके अलावा 5MP मैक्रो कैमरा सेंसर और 2MP डेप्थ कैमरा सेंसर दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा सेंसर मिलेगा।

दूसरी तरफ, कैमरा सेटअप की बात करें तो रियलमी नार्जो 10 के बैक पैनल में 48MP प्राइमरी कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/1.8 है। साथ में 8MP सेकेंडरी कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.25, 2MP मोनोक्रोम पोर्ट्रेट कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.4 और 2MP का कैमरा सेंसर दिया गया है, अपर्चर एफ/2.4 है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16MP कैमरा सेंसर मिलेगा।

Redmi 9 Prime vs Realme Narzo 10: डाइमेंशन

रेडमी 9 प्राइम की लंबाई-चौड़ाई 163.32×77.01×9.1 मिलीमीटर और वज़न 198 ग्राम है। दूसरी तरफ, रियलमी नार्जो 10 की लंबाई-चौड़ाई 164.4×75.4×8.95 मिलीमीटर और वज़न 199 ग्राम है।

Redmi 9 Prime Price in India vs Realme Narzo 10 Price in India

रेडमी फोन के चार कलर वेरिएंट उतारे गए हैं, स्पेस ब्लू, मिंट ग्रीन, मैट ब्लैक और सनराइज़ फ्लेयर। Redmi Mobile Price की बात करें तो रेडमी 9 प्राइम के 64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 9,999 रुपये और 128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 11,999 रुपये है।

भारत में इस हैंडसेट की बिक्री ई-कॉमर्स साइट अमेजन, कंपनी के ऑनलाइन स्टोर (mi store) या कही लीजिए मी डॉट कॉम, मी होम स्टोर पर शुरू होगी।

दूसरी तरफ, फोन के दो कलर वेरिएंट हैं, दैट ग्रीन और Realme Narzo 10 White। रियलमी नार्जो 10 के 4 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 11,999 रुपये है। Realme Mobile का सिंगल वेरिएंट लॉन्च किया गया था।

Reliance Jio Offer: जियो दे रही 5 महीने तक के लिए डेटा और कॉलिंग बिल्कुल फ्री, जानें ऑफर

Best Photo editing Apps: एंड्रॉयड यूजर्स के लिए ये हैं 5 बेस्ट ऐप्स, देखें लिस्ट

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो