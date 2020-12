Redmi 9 Power vs Micromax In Note 1: जानें कौन है ज्यादा दमदार

Redmi 9 Power vs Micromax In Note 1: हैंडसेट निर्माता कंपनी Xiaomi के सब-ब्रांड ने कुछ दिनों पहले भारत में अपने लेटेस्ट बजट स्मार्टफोन रेडमी 9 पावर को लॉन्च किया था। मार्केट में यह Redmi Mobile फोन माइक्रोमैक्स ब्रांड के बजट स्मार्टफोन इन नोट 1 को टक्कर देता है। कीमत और फीचर्स के मामले में रेडमी 9 पावर और माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में से कौन सा बजट स्मार्टफोन है ज्यादा दमदार, आइए जानते हैं।

Redmi 9 Power vs Micromax In Note 1: सॉफ्टवेयर और डिस्प्ले

डुअल-सिम (नैनो) वाला रेडमी 9 पावर स्मार्टफोन एंड्रॉयड 10 पर आधारित मीयूआई 12 पर चलता है। फोन में 6.53 इंच फुल-एचडी+ (1,080×2,340 पिक्सल) डॉटनॉच डिस्प्ले है। इसका आस्पेक्ट रेशियो 19.5:9 है। प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 है। दूसरी तरफ, लेटेस्ट माइक्रोमैक्स मोबाइल फोन में 6.67 इंच फुल-एचडी+ डिस्प्ले है, बता दें की फोन होल-पंच डिज़ाइन के साथ आता है। यह फोन एंड्रॉयड 10 पर चलता है।

रेडमी 9 पावर बनाम माइक्रोमैक्स इन नोट 1: प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज

स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए इस Redmi Mobile फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ 4 जीबी रैम और 128 जीबी तक स्टोरेज है। स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से 512 जीबी तक बढ़ाना संभव है।

दूसरी तरफ, स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए Micromax Phone में मीडियाटेक हीलियो जी85 प्रोसेसर के साथ 4 जीबी रैम और 128 जीबी तक स्टोरेज है। स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से बढ़ाना संभव है।

Redmi 9 Power vs Micromax In Note 1: बैटरी क्षमता

6000 mAh की बैटरी रेडमी फोन में जान फूंकने का काम करती है और यह 18 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। दूसरी तरफ, 5,000 mAh की बैटरी Micromax Phone में जान फूंकने के लिए दी गई है और यह 18 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। बता दें की हैंडसेट रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट भी करता है।

रेडमी 9 पावर बनाम माइक्रोमैक्स इन नोट 1: कनेक्टिविटी

सिक्योरिटी के लिए फोन के साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर को जगह मिली है। रेडमी फोन में 4जी वीओएलटीई, डुअल-बैंड वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ 5.0, ए-जीपीएस, इंफ्रारेड (आईआर) ब्लास्टर, 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट शामिल है।

दूसरी तरफ, माइक्रोमैक्स स्मार्टफोन में 4जी वीओएलटीई, ब्लूटूथ, वाई-फाई, जीपीएस, यूएसबी टाइप-सी, ए-जीपीएस और 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक शामिल है। फोन के पिछले हिस्से में फिंगरप्रिंट सेंसर को भी जगह मिली है।

Redmi 9 Power vs Micromax In Note 1: कैमरा

फोटो के लिए रेडमी स्मार्टफोन के पिछले हिस्से में चार रियर कैमरे दिए गए हैं, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर, साथ में 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा सेंसर, 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा सेंसर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा सेंसर दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए रेडमी 9 पावर में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेंसर दिया गया है। फोन फेस अनलॉक सपोर्ट के साथ आता है।

दूसरी तरफ, माइक्रोमैक्स इन नोट 1 के बैक पैनल में क्वाड रियर कैमरा सेटअप है, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर, 5 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल के दो अन्य कैमरा सेंसर दिए गए हैं। सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेंसर दिया गया है।

Redmi 9 Power Price in India vs Micromax In Note 1 Price in India

रेडमी 9 पावर के 4 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 10,999 रुपये है। वहीं, 4 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट का दाम 11,999 रुपये है। दूसरी तरफ, इस Micromax Mobile के 4 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 10,999 रुपये है। 4 जीबी रैम/128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 12,499 रुपये है।

