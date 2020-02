Redmi 8A Dual vs Redmi 8A: जानें, एक-दूसरे से कितने अलग हैं ये रेडमी स्मार्टफोन्स

Redmi 8A Dual vs Redmi 8A: जानें, रेडमी स्मार्टफोन्स के बारे में

Redmi 8A Dual vs Redmi 8A, best smartphones under 10000: Xiaomi के सब-ब्रांड रेडमी का नया बजट स्मार्टफोन (budget smartphone) रेडमी 8ए डुअल भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया गया है। अहम खासियतों की बात करें तो नए Redmi Smartphone में VoWiFi और रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट के अलावा फोन में 5,000 एमएएच की दमदार बैटरी दी गई है।

रेडमी 8ए डुअल पिछले साल भारत में लॉन्च हुए रेडमी 8ए का ही एक नया अवतार है जिसे कुछ बदलाव के साथ मार्केट में उतारा गया है। आइए अब आपको इस बात की जानकारी देते हैं कि यह दोनों रेडमी स्मार्टफोन आखिर एक-दूसरे से कितने अलग हैं।

Redmi 8A Dual Price in India vs Redmi 8A Price in India

रेडमी 8ए डुअल के दो वेरिएंट भारत में लॉन्च किए गए हैं। 2 जीबी रैम/ 32 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 6,499 रुपये, वहीं 3 जीबी रैम/ 32 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 6,999 रुपये तय की गई है।

रेडमी 8ए डुअल सेल की बात करें तो इस फोन की बिक्री ई-कॉमर्स साइट Amazon और Xiaomi की वेबसाइट Mi.com पर 18 फरवरी 2020 को होगी। नए रेडमी स्मार्टफोन के तीन कलर वेरिएंट हैं, सी ब्लू, स्काई व्हाइट और मिडनाइट ग्रे।

रेडमी 8ए की भी भारत में कीमत रेडमी 8ए डुअल के समान है। इसके 2 जीबी रैम और 32 जीबी स्टोरेज वेरिएंट का दाम 6,499 रुपये है। 3 जीबी रैम और 32 जीबी स्टोरेज वेरिएंट का दाम 6,999 रुपये है। इस नए रेडमी फोन के तीन कलर वेरिएंट उपलब्ध हैं, ओसियन ब्लू, मिडनाइट ब्लैक और सनसेट रेड।

Redmi 8A Dual Specifications vs Redmi 8A Specifications

सबसे पहले बात डिस्प्ले की। रेडमी 8ए डुअल में 6.22 इंच एचडी+ (1520×720 पिक्सल) डिस्प्ले है। बता दें कि फोन के फ्रंट पैनल पर वाटरड्रॉप-नॉच में सेल्फी कैमरा को जगह मिली है। स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास 5 भी है।

दूसरी तरफ, रेडमी 8ए में 6.22 इंच एचडी+ स्क्रीन दी गई है, इसका आस्पेक्ट रेशियो 19:9 है। स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का इस्तेमाल किया गया है।

अब बात प्रोसेसर, स्टोरेज और रैम की। रेडमी 8ए डुअल में स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439 प्रोसेसर के साथ 3 जीबी तक रैम है। फोटो, वीडियो और अन्य चीजों को सेव करने के लिए 32 जीबी स्टोरेज मिलेगी। माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 512 जीबी तक बढ़ाना संभव है।

दूसरी तरफ, रेडमी 8ए में भी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439 प्रोसेसर का ही इस्तेमाल किया गया था। फोन में 3 जीबी तक रैम और 32 जीबी स्टोरेज मिलेगी, माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 512 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है।

अब बात बैटरी क्षमता की। रेडमी 8ए डुअल में 5,000mAh की दमदार बैटरी फोन में जान फूंकने का काम करती है जो 18 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। यह फोन यूएसबी टाइप-सी पोर्ट और रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा। दूसरी तरफ, रेडमी 8ए में भी 5,000 mAh की बैटरी दी गई थी और यह 18 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।

अब बात कनेक्टिविटी की। रेडमी 8ए डुअल में कनेक्टिविटी के लिए वायरलेस एफएम रेडियो, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, डुअल सिम वीओएलटीई सपोर्ट, ब्लूटूथ वर्जन 4.2 के साथ आता है।

रेडमी 8ए में कनेक्टिविटी के लिए 4जी एलटीई, ब्लूटूथ 5, वाई-फाई, एफएम रेडियो, 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक और यूएसबी टाइप-सी शामिल है। पिछले हिस्से पर फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। दोनों ही रेडमी स्मार्टफोन के पिछले हिस्से में फिंगरप्रिंट सेंसर को जगह नहीं मिली है।

Redmi 8A Dual Camera vs Redmi 8A Camera

कैमरा सेटअप की बात करें तो रेडमी 8ए डुअल के बैक पैनल पर दो रियर कैमरे हैं। 13MP प्राइमरी कैमरा सेंसर के साथ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा सेंसर है। सेल्फी के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा सेंसर मिलेगा। फोन में एआई सीन डिटेक्शन और एआई पोर्ट्रेट मोड जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।

दूसरी तरफ, रेडमी 8ए के बैक पैनल पर 12MP Sony IMX363 कैमरा सेंसर दिया गया है, अपर्चर एफ/ 1.8 है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेंसर दिया गया है।

अब बात डाइमेंशन की। दोनों ही फोन की लंबाई-चौड़ाई और वज़न एक समान है, 156.48×75.41×9.4 मिलीमीटर और वज़न 188 ग्राम है।

