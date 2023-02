200, 250 नहीं रेडमी ला रही 300W फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी, पलक झपकते ही फुल चार्ज होगा फोन!

Redmi 300W Charging Technology: रेडमी ने रियलमी को टक्कर देने के इरादे से 300W चार्जिंग टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित किया है।

रेडमी ने MWC 2023 में 300W चार्जिंग का ऐलान किया है।

