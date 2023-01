Redmi 12C: 5000mAh बैटरी वाला सस्ता रेडमी स्मार्टफोन लॉन्च, इसमें है 50MP कैमरा

Redmi 12C स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है। जानें क्या-कुछ है खास…

रेडमी 12सी लॉन्च: Redmi 12C स्मार्टफोन में 64 जीबी व 128 जीबी स्टोरेज विकल्प मिलते हैं।

