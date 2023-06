भारत में लॉन्च हुआ Redmi 12C का नया अवतार, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

Redmi 12C 4GB Ram, 128GB Storage Variant Features: रेडमी 12सी में 5000mAh बैटरी, 6GB रैम और 128GB इनबिल्ट स्टोरेज जैसे फीचर्स मिलते हैं।

रेडमी 12सी स्मार्टफोन अब भारत में 4 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज में मिलेगा।

