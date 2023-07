Redmi 12: 1 अगस्त को भारत आ रहा ग्लास बैक पैनल वाला नया रेडमी स्मार्टफोन, दाम होगा कम

Redmi 12 Launch: रेडमी 12 स्मार्टफोन को मीडियाटेक हीलियो G88 चिपसेट और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ उपलब्ध कराया जाएगा।

रेडमी 12 स्मार्टफोन 1 अगस्त को होगा भारत में लॉन्च

Redmi 12 Launch in India: Redmi 12 स्मार्टफोन को लेकर पिछले काफी समय से लगातार खबरें सामने आ रही थीं। अब आखिरकार Redmi India ने भारत में 11 अगस्त को मोस्ट-अवेटेड रेडमी 12 स्मार्टफोन का ऐलान कर दिया है। नया हैंडसेट Redmi 10 का अपग्रेड स्मार्टफोन होगा। रेडमी 10 को 2021 में लॉन्च किया गया था। आने वाले रेडमी 12 को ग्लास बैक पैनल और ट्रिपल रियर कैमरे के साथ लॉन्च किया जाएगा। Redmi India के लिए बनाई गई माइक्रो वेबसाइट से खुलासा हुआ है कि फोन को सिल्वर कलर वेरियंट में लाया जाएगा। लेकिन कंपनी ने अभी तक स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा नहीं किया है। Redmi 12 को चीन में लॉन्च किया जा चुका है और इसमें 6.79 इंच IPS LCD स्क्रीन दी गई है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ और फुलएचडी+ रेजॉलूशन सपोर्ट करती है। कंपनी का कहना है कि हैंडसेट‘AdaptiveSync display’ के साथ आता है। रेडमी के इस फोन में पावर सेव करने के लिए 36हर्ट्ज़, 48हर्ट्ज़, 60हर्ट्ज़ और 90हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट पर स्विच किया जा सकता है। स्क्रीन 550 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आती है। Redmi 12 Features रेडमी 12 स्मार्टफोन मीडियाटेक हीलियो G88 चिपसेट के साथ आता है। इस फोन में 8 जीबी रैम व 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज गी गई है। लेकिन फिलबाल भारत में इस वेरियंट को उपलब्ध कराए जाने से जुड़ी कोई जानकारी नहीं है। इस हैंडसेट में रियर पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है जो 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड और 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर के साथ आता है। स्मार्टफोन में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी है जिससे 30fps पर 1080पिक्सल में वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। हाल ही में बाजार में लॉन्च हुए सभी फोन की तरह Redmi 12 में 5000mAh की बैटरी दी गई है। बैटरी 18W चार्जिंग सपोर्ट करती है। डिवाइस को फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ उपलब्ध कराया गया है। हैंडसेट में 3.5mm हेडफोन जैक दिया गया है। यह फोन IP53 वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है लेकिन इसमें 5G कनेक्टिविटी नहीं है। हैंडसेट में 4G सपोर्ट वाला मीडियाटेक हीलियो G88 चिपसेट दिया गया है। रेडमी का यह अपकमिंग फोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड MIUI 14 के साथ आएगा। स्मार्टफोन को 15000 रुपये से कम दाम में उपलब्ध कराया जा सकता है।

