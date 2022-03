रेडमी 10 स्मार्टफोन को खरीदने पर अगर एचडीएफी बैंक के कार्ड से भुगतान करते हैं तो 1000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा।

रेडमी 10 स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो गया है। इस स्मार्टफोन में 6000mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी जो 18w के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसके साथ ही रेडमी 10 स्मार्टफोन में कंपनी ने 50MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया है। अगर इसकी कीमत और स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये स्मार्टफोन मार्केट में मौजूद 20 हजार रुपये के सेगमेंट में आने वाले स्मार्टफोन को टक्कर दे सकता है। आइए जानते हैं रेडमी 10 स्मार्टफोन के फीचर्स, प्राइस और स्पेसिफिकेशन के बारे में…

रेडमी 10 स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन – शाओमी ने अपने लेटेस्ट रेडमी 10 स्मार्टफोन में 6.71इंच की एचडी+ एलसीडी डिस्पे दी है जिसका पिक्सल रेजलूशन 1500×720 है और स्क्रीन के प्रोटेक्शन के लिए इसमें गोरिल्ला ग्लासदिया गया है। वहीं रेडमी 10 में कंपनी ने Qualcomm Snapdragon 680 प्रोसेसर दिया है। ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 11 बेस्ड बेस्ड MIUI 13 Out of the box पर रन करता है।

रेडमी 10 स्मार्टफोन के फीचर्स – रेडमी 10 स्मार्टफोन में रियर में 50MP का प्राइमरी कैमरा और 2MP का डेप्थ सेंसर दिया है। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इस स्मार्टफोन में 5 MP का कैमरा दिया गया है। इसमें पोट्रेट मोड और नाइड मोड जैसे कई मोड दिए गए हैं। इसके अलावा स्मार्टफोन के बैक पैनल में कैमरा मॉड्यूल में ही फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। वहीं रेडमी 10 स्मार्टफोन 4जी LTE, ड्यूल सिम, वाई-फाई, ब्लूटूथ, जीपीएस और यूएसबी टाइप सी पोर्ट के साथ आता है।

रेडमी 10 स्मार्टफोन की प्राइस – शाओमी ने रेडमी 10 स्मार्टफोन को दो कॉन्फिग्रेशन में लॉन्च किया है। इसके 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 10999 रुपये है। वहीं 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 12999 रुपये है ये स्मार्टफोन 24 मार्च से फ्लिपकार्ट और एमआई डॉट कॉम की वेबसाइट से खरीदा जा सकता है।

रेडमी 10 स्मार्टफोन पर ऑफर – रेडमी 10 स्मार्टफोन को खरीदने पर अगर एचडीएफी बैंक के कार्ड से भुगतान करते हैं तो 1000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। आपको बता दें कंपनी ने रेडमी 10 स्मार्टफोन को 3 कलर ऑप्शन Pacific Blue, Midnight Black और Caribbean Green में पेश किया है।