24GB रैम के साथ लॉन्च हुआ पावरफुल Red Magic 8S Pro+ स्मार्टफोन, जानें कीमत व फीचर्स

Red Magic 8S Pro, 8S Pro plus Launched: रेड मैजिक 8एस प्रो प्लस स्मार्टफोन में 24 जीबी तक रैम और 1 टीबी तक इनबिल्ट स्टोरेज मिलती है।

रेड मैजिक 8एस प्रो प्लस स्मार्टफोन लॉन्च

Red Magic 8S Pro+ 24GB Ram Phone Launched:नूबिया ने आखिरकार अपनी रेड मैजिक सीरीज (Red Magic Series) के दो नए स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं। Red Magic 8S Pro और Redmi Magic 8S Pro+ कंपनी के नए फ्लैगशिप फोन हैं। वादे के मुताबिक, कंपनी ने इस हैंडसेट को चीन में उपलब्ध करा दिया गया है। रेड मैजिक 8एस प्रो और रेडमी मैजिक 8एस प्रो+ में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 Advanced Edition प्रोसेसर दिया गया है। रेड मैजिक 8एस प्रो+ में 24 जीबी तक रैम और 1TB तक इनबिल्ट स्टोरेज जैसे फीचर्स मिलते हैं। दोनों स्मार्टफोन में 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट वाली 6.8 इंच BOE OLED स्क्रीन दी गई है। जानें इन हैंडसेट की कीमत व फीचर्स के बारे में सबकुछ… कंपनी का कहना है कि रेड मैजिक 8एस प्रो+ स्मार्टफोन ने AnTuTu पर 1713658 स्कोर किया। Red Magic 8S Pro, 8S Pro+ स्पेसिफिकेशन्स रेड मैजिक 8एस प्रो और प्रो+ में में 6.8 इंच (2480 x 1116 पिक्सल) फुलएचडी+ OLED डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है। स्क्रीन 90 हर्ट्ज़ टच सैंपलिंग रेट ऑफर करती है। स्क्रीन 1300 निट्स तक ब्राइटनेस के साथ आती है। रेड मैजिक सीरीज के इन दोनों फोन में 3.36 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 Advanced Edition 4nm मोबाइल प्लेटफॉर्म दिया गया है। ग्राफिक्स के लिए एड्रेनो 740 GPU मौजूद है। Also Read मात्र 24 रुपये में Vodafone Idea का नया डेटा पैक, अनलिमिटेड डेटा, जानें सारी डिटेल Red Magic 8S Pro, 8S Pro+ को 8 जीबी/12 जीबी/16 जीबी रैम /24 जीबी रैम के साथ 128 जीबी, 256 जीबी, 512 जीबी व 1 टीबी इनबिल्ट स्टोरेज में उपलब्ध कराया गया है। यह स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड Redmagic OS 8.0 के साथ आता है। फोन ड्यूल सिम सपोर्ट करता है। Also Read 3000 से कम में कौन सा 4G फोन खरीदें? नोकिया और जियो में कौन बेस्ट? रेड मैजिक 8 सीरीज के इन दोनों फोन में 50 मेगापिक्सल 1/1.57 सैमसंग GN5 सेंसर, 8 मेगापिक्सल 120-डिग्री अल्ट्रा-वाइड लेंस और 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर दिए गए हैं। दोनों डिवाइस को OmniVision OV16A1Q सेंसर वाले 16 मेगापिक्सल अंडर-डिस्प्ले फ्रंट कैमरे के साथ उपलब्ध कराया गया है। फोन में हार्ट रेट डिटेक्शन के साथ इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। रेड मैजिक 8एस प्रो को पावर देने के लिए 6000mAh की बैटरी दी गई है जो 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। वहीं 8S Pro+ में 5000mAh की बैटरी दी गई है जो 165W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। रेड मैजिक 8एस प्रो औरेड मैजिक 8एस प्रो+ में 3.5 एमएम ऑडियो जैक, स्टीरियो स्पीकर्स, ड्यूल स्मार्ट PA और 3 माइक दिए गए हैं। हैंडसेट का डाइमेंशन 163.98×76.35×8.9 मिलीमीटर और वज़न करीब 230 ग्राम है। कनेक्टिविटी के लिए इन फोन में 5G, ड्यूल 4G VoLTE, वाई-फाई 6E, ब्लूटूथ 5.3, जीपीएस, ग्लोनास, यूएसबी टाइप-सी और NFC जैसे फीचर्स दिए गए हैं। Red Magic 8S Pro कीमत रेड मैजिक 8एस प्रो के 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 3,999 युआन (करीब 45,400 रुपये) है। वहीं 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 4,399 युआन (करीब 50,000 रुपये) में लॉन्च किया गया है। वहीं 12 जीबी रैम व 256 जीबी ट्रांसपेरेंट को 4,799 युआन (करी 54,500 रुपये) और 16 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट का दाम 5499 युआन (करीब 62,400 रुपये) है। Red Magic 8S Pro+ कीमत रेड मैजिक 8एस प्रो प्लस के 16 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 5,499 युआन (करीब 62,400 रुपये) है। वहीं 16 जीबी रैम व 512 जीबी स्टोरेज वेरियंट का दाम 5,799 युआन (करीब 65,810 रुपये) है। वहीं 16 जीबी रैम व 256 जीबी ट्रांसपेरेंट वेरियंट की कीमत 5699 युआन (करीब 64,600 रुपये) है। 16 जीबी रैम व 512 जीबी ट्रांसपेरेंट वेरियंट की कीमत 5,999 युआन (करीब 68,000 रुपये) है। जबकि 16 जीबी रैम व 1 टीबी ट्रांसपेरेंट वेरियंट को 6,999 युआन (करीब 79,400 रुपये) में लॉन्च किया गया है। वहीं 24 जीबी रैम व 1 टीबी ट्रांसपेरेंट वेरियंट की कीमत 7499 युआन (करीब 85,000 रुपये) है। RedMagic 8S Pro+ Bumblebee Edition 16 जीबी रैम व 512 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 6499 युआन (करीब 73,800 रुपये) में उपलब्ध कराया गया है। रेड मैजिक सीरीज के ये दोनों स्मार्टफोन (5 जुलाई 2023) से प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध हैं। रेड मैजिक 8एस प्रो और 8एस प्रो+ की बिक्री 11 जुलाई से चीन में शुरू होगी। Bumblebee Edition की शुरुआत अगस्त की शुरुआत में शुरू होगी। फोन को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किए जाने के बारे में फिलहाल जानकारी नहीं मिली है।

पढ़ें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram