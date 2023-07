10000mAh बैटरी के साथ लॉन्च हुआ नया Red Magic Gaming Tablet, इसमें है 16GB रैम

Red Magic Gaming Tablet Launched: रेड मैजिक गेमिंग टैबलेट में 13 मेगापिक्सल रियर सेंसर के साथ 10000mAh की बैटरी मिलती है।

रेड मैजिक गेमिंग टैबलेट में 512 जीबी स्टोरेज के साथ लॉन्च किया गया है।

Red Magic Gaming Tablet Launched: नूबिया ने बुधवार (5 जुलाई) को अपना मोस्ट-अवेटेड गेमिंग टैबलेट Red Magic Gaming Tablet लॉन्च कर दिया। बता दें कि इसी इवेंट में कंपनी ने 24GB रैम वाले Red Magic 8S Pro+ स्मार्टफोन से भी पर्दा उठाया है। नए रेड मैजिक गेमिंग टैबलेट में प्रीमियम डिजाइन, स्लीक मेटल बॉडी, मजबूत बिल्ड जैसे फीचर्स मिलते हैं। 613 ग्राम वज़न के साथ यह लाइटवेट टैबलेट सिर्फ 6.5mm मोटाई के साथ आता है। Red Magic Gaming Tablet स्पेसिफिकेशन्स रेड मैजिक टैबलेट में 12.1 इंच (2500x 1600 पिक्सल) 2.5K LCD डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन 144 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट ऑफर करती है और टच सैंपलिंग रेट 240 हर्ट्ज़ है। स्क्रीन 600 निट्स तक की ब्राइटनेस है। फोन में फर्स्ट जेनरेशन स्नैपड्रैगन 8+ दिया गया है। इस डिवाइस में 10000mAh की बैटरी दी गई है जो 80W Magic Flash फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। Red Magic Gaming Tablet को 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरे के साथ लॉन्च किया गया है। जबकि रियर पर 13 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए इस टैबलेट में ब्लूटूथ 5.3, वाई-फाई 6 और वाई-फाई 5, वाई-वाई 802.11ए/बी/जी/एन/एसी/एएक्स, 5G और नैनो सिम कार्ड सपोर्ट मिलता है। Also Read 24GB रैम के साथ लॉन्च हुआ पावरफुल Red Magic 8S Pro+ स्मार्टफोन, जानें कीमत व फीचर्स रेड मैजिक गेमिंग टैबलेट को 12 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज और 16 जीबी स्टोरेज व 512 जीबी स्टोरेज के साथ उपलब्ध कराया गया है। यह डिवाइस ICE कूलिंग सिस्टम के साथ आती है। इस टैबलेट में रेड मैजिक Ji 2D गेम असिस्टेंट/X ग्रेविटी प्लेटफॉर्म और गेम स्पेस जैसे फीचर्स हैं। इस डिवाइस में हाई-फाई क्वाड स्पीकर सिस्टम और DTS अल्ट्रा जैसे फीचर्स हैं। यह टैब ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड REDMAGIC OS 8.0 के साथ आता है। इसका डाइमेंशन 279.68x 181.91 x 6.5mm और वजन 613 ग्राम है। यह टैब Night Knight कलर में आता है। Also Read 3000 से कम में कौन सा 4G फोन खरीदें? नोकिया और जियो में कौन बेस्ट? Nubia RedMagic Gaming Tablet Price नूबिया के रेडमैजिक गेमिंग टैबलेट को 3,999 युआन (करीब 45,400 रुपये) में लॉन्च किया गया है। लेकिन फिलहाल यह डिवाइस 3,999 युआन (करीब 44,300 रुपये) के दाम पर खरीदने के लिए उपलब्ध है। वहीं 16 जीबी रैम व 512 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 4599 युआन (करीब 52,200 रुपये) में पेश किया गया है। इस टैबलेट की बिक्री 11 जुलाई 2023 से शुरू होगी। इसके अलावा रेड मैजिक गेमिंग टैबलेट सुपर एडिशन (Bumblebee कस्टमाइज्ड वर्जन) को 4,999 युआन (करीब 56,800 रुपये) में लॉन्च किया गया है। वहीं रेड मैजिक स्मार्ट मेग्नेटिक कीबोर्ड को 599 युआन (करीब 6800 रुपये) और स्टायलस को 399 युआन (करीब 4500 रुपये) में खरीदा जा सकता है।

