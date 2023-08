16GB रैम वाला Red Magic 8S Pro स्मार्टफोन लॉन्च, जानें दाम व सारे फीचर्स

Red Magic 8S Pro launched: रेड मैजिक 8एस प्रो स्मार्टफोन में 512 जीबी तक स्टोरेज व 6000mAh बैटरी दी गई है। जानें कीमत व फीचर्स...

Edited by Naina Gupta

रेड मैजिक 8एस प्रो स्मार्टफोन लॉन्च

Red Magic 8S Pro स्मार्टफोन को आखिरकार इंडोनेशिया में लॉन्च कर दिया गया है। लेटेस्ट रेड मैजिक स्मार्टफोन को 16GB तक रैम, 512GB तक इनबिल्ट स्टोरेज और 50MP प्राइमरी रियर कैमरे के साथ उपलब्ध कराया गया है। नए रेड मैजिक 8एस प्रो को फिलहाल इंडोनेशिया में उपलब्ध कराया गया है। Red Magic Smartphone लेटेस्ट फीचर्स के साथ आता है। आपको बताते हैं इस नए पावरफुल स्मार्टफोन के बारे में विस्तार से… Red Magic 8S Pro स्पेसिफिकेशन्स रेड मैजिक 8एस प्रो में 6.8 इंच AMOLED स्क्रीन दी गई है। स्क्रीन (2,480 x 1,116 पिक्सल) रेजॉलूशन ऑफर करती है और 10-बिट कलर डेप्थ, 1300 निट्स की ब्राइटनेस व 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट ऑफर करती है। नए रेड मैजिक 8एस प्रो स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर दिया गया है जो 3.36 गीगाहर्ट्ज़ के साथ आता है। इस स्मार्टफोन में 12 व 16 जीबी रैम ऑप्शन दिए गए हैं। जबकि स्टोरेज के लिए 256 व 512 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज का विकल्प मिलता है। Red Magic 8S Pro में एक पावरफुल ICE 12.0 कूलंग सिस्ट दिया गया है और फोन को गर्म होने पर ठंडा कर सकता है। हीट डिसिपैशन के लिए इसमें 2068mm³ vapor chamber (VC) मिलता है। हैंडसेट को पावर देने के लिए 6000mAh की बैटरी मिलती है जो 65W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। Also Read Reliance Jio के नए ‘Roam More’ प्रीपेड प्लान, देश ही नहीं दुनियाभर में मिलेगा डेटा और कॉलिंग का फायदा रेड मैजिक 8एस प्रो में रियर पर ट्रिपल कैमरा सेटअप मौजूद है। हैंडसेट में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड-ऐंगल और 2 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस दिए गए हैं। Red Magic 8S Pro को पावर देने के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। डिवाइस में डुअलल स्पीकर्स, 3 माइक्रोफोन और X-Axis लीनियर मोटर मिलत हैं। फोन में इंटिग्रेटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मौजूद है जो एक हार्ट-रेज मॉनिटर की तरह काम करता है। कनेक्टिविटी के लिए इस फोन में ब्लूटूथ 5.3, वाई-फाई 7, यूएसबी टाइप-सी और 3.5एमएम हेडफोन जैक जैसे फीचर्स दिए गए हैं। Also Read Huawei Mate 60 Pro: सैटेलाइट कॉलिंग फीचर वाले नए हुवावे स्मार्टफोन से उठा पर्दा, इसमें है 1TB तक स्टोरेज Red Magic 8S Pro कीमत इंडोनेशिया में 12 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 11,999,000 IDR (करीब 65,000 रुपये) में लॉन्च किया गया है। यह मॉडल मिडनाइट कलर में मिलेगा। जबकि 16 जीबी रैम व 512 जीबी स्टोरेज वेरियंट का दाम 14,999,000 IDR (करीब 81,300 रुपये) है। यह मॉडल ऑरोरा कलर में मिलेगा। गौर करने वाली बात है कि 16 जीबी रैम व 512 जीबी स्टोरेज वेरियंट को कंपनी लिमिटेड संख्या में ही उपलब्ध कराएगी। स्मार्टफोन के लिए प्री-ऑर्डर शुरू हो चुके हैं। हैंडसेट की बिक्री 19 सितंबर से शुरू होगी।

