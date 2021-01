REALME X7 AND REALME X7 PRO could launch on February 4 in India: रियलमी (REALME) जल्द ही भारत में अपनी रियमली एक्स7 सीरीज (REALME X7 Series) को लॉन्च करेगी। कंपनी भारत में REALME X7 और REALME X7 PRO को 4 फरवरी को लॉन्च कर सकती है। रियलमी (REALME) कंपनी के सीईओ पहले ही इस बात के संकेत दे चुके हैं कि रियलमी एक्स7 और रियलमी एक्स 7 प्रो को जल्द ही भारत में पेश किया जाएगा जबकि बीते साल माधव सेठ ने ही जानकारी दी थी कि इस सीरीज में MediaTek Dimensity प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाएगा।

हाल ही में टिप्सटर Debayan Roy ने ट्वीट किया है और बताया है कि Realme X7, X7 Pro स्मार्टफोन भारत में 4 फरवरी को लॉन्च किए जाएंगे। हालांकि इससे पहले जानकारी मिली थी कि रियलमी कंपनी इस सीरीज को जनवरी में लॉन्च करेगी लेकिन अब तक मिली जानकारी के आधार पर देखें तो यह असंभव सा लगता है। माधव सेठ स्मार्टफोन की एक वीडियो भी ट्वीट कर चुके हैं, जिसमें वह फोन पर गेम खेलते हुए नजर आए हैं। साथ ही उन्होंने 21 जून को ट्वीट करके बताया था कि जल्द ही REALME X7 PRO को लॉन्च करेंगे।

REALME X7 PRO स्पेसिफिकेशन

REALME X7 PRO चीन में लॉन्च हो चुका है और अगर उसके फीचर्स देखें तो वह इस प्रकार हैं। रियलमी एक्स7 प्रो में 6.55 इंच फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजोल्यूशन 2400 x 1080 पिक्सल है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। स्क्रीन की टॉप लेयर कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 है और इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है।



REALME X7 PRO कैमरा और रैम

REALME X7 PRO में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 1000 प्लस प्रोसेसर दिया गया है, जो ओक्टा-कोर सीपीयू और माली जी77 जीपीयू दिया गया है। इस फोन में 8जीबी रैम और 256 जीबी रैम है। कैमरा सेटअप की बात करें तो रियलमी एक्स 7 प्रो में क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगी, जिसमें प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का है।

REALME X7 स्पेसिफिकेशन

रियलमी एक्स 7 (Realme X7) में 6.4 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले दिया गया है,जो एमोलेड पैनल होगा और इसमें एक पंच होल होगा। इस फोन का रेजोल्यूशन 2400 x 1080 पिक्सल होगा। कंपनी ने इसमें मीडियाटेक टाइमेंसिटी 800यू प्रोसेसर दिया है। यह फोन एंड्रॉयड 10 बेस्ड रियलमी यूआई (Realme UI) दिया गया है। रियलमी एक्स 7 प्रो की तरह ही रियलमी एक्स 7 में क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है। हालांकि अभी इस बात की जानकारी नहीं है कि भारत में लॉन्च होने रियलमी एक्स 7 और रियलमी एक्स 7 प्रो में क्या-क्या बदलाव किए जाएंगे।

