What is the price of Realme X7 Max 5G? : रियलमी ने सोमवार को अपने दो प्रोडक्ट से पर्दा उठाया है, जिसमें रियलमी एक्स 7 5जी और रियलमी स्मार्ट टीवी 4के शामिल हैं। रियलमी के इस फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 1200 चिपसेट है, जो भारत में पहली बार किसी फोन में दिया है। वहीं, रियलमी का टीवी दो वेरियंट 43 इंच और 50 इंच में आता है।

What is the price of Realme X7 max 5G

Realme X7 Max 5G की भारत में कीमत 26999 रुपये है, जिसमें 8जीबी रैम और 128 जीबी इंटरनल स्टोरेज मिलती है। यह फोन ब्लैक और सिल्वर कलर ऑप्शन में आता है। इसमें एक 12 जीबी रैम और 256 जीबी इंटरनल स्टोरेज वाले विकल्प भी है, जिसकी कीमत 29999 रुपये है। इसकी सेल 4 जून को होगी। Realme Smart TV 4K (रियलमी स्मार्ट टीवी 4के) की कीमत 27,999 रुपये है, जिसमें 43 इंच का टीवी मिलता है, जबकि 50 इंच के टीवी के लिए 39,999 रुपये खर्च करने होंगे। रियलमी के इस फोन का मुकाबला रेडमी और सैमसंग जैसे ब्रांड के फोन से होगा।

Realme X7 Max 5G के स्पेसिफिकेशन

रियलमी एक्स 7 मैक्स 5जी में 6.43 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें सुपर एमोलेड फुल स्क्रीन डिस्प्ले है। इसका रेजोल्यूशन 2400×1080 पिक्सल है। इसका रिफ्रेश रेट 120 Hz है। यह फोन ऑक्टाकोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 1200 चिपसेट के साथ आता है। इसमें 12 जीबी तक रैम और 256 जीबी तक इंटरनल स्टोरेज मिलती है।

Realme X7 Max 5G का कैमरा सेटअप

रियलमी एक्सल 7 मैक्स 5जी में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल (Sony IMX682 sensor) है। इसमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, जो 119 डिग्री फील्ड व्यू को कैप्चर कर सकता है। तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का है। फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का है।

इस फोन में 4500 एमएएच की बैटरी दी गई है, जो 50 वाट के फास्ट चार्जर के साथ आता है। इसमें IPX4 रेटिंग दी गई है। यह फोन डोल्बी एटमोस औकर हाई रेस सर्टिफिकेशन के साथ, जो बेहतर साउंट क्वालिटी के काम आता है।

Realme Smart TV 4K specifications

रियलमी स्मार्ट टीवी 4K में 43 इंच और 50 इंच के स्क्रीन साइज दिए गए हैं। इसमें एचडीआर सपोर्ट, डोल्बी विजन टेक्नोलॉजी, डॉल्बी एटमोस ऑडियो दिया गया है। दोनों ही टीवी एंड्रॉयड 10 टीवी और क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ आता है। इसमें स्मार्ट रिमोट और गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट है। टीवी में 2 जीबी रैम और 16 जीबी इंटरनल स्टोरेज मिलती है।