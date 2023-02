Realme V30, V30t: रियलमी ने एक साथ लॉन्च किए 5000mAh बैटरी वाले दो नए स्मार्टफोन, जानें दाम व फीचर्स

Realme V30, V30t Price: रियलमी वी30 सीरीज को 15000 रुपये के आसपास की कीमत पर उपलब्ध कराया गया है।

रियलमी वी30 और रियलमी वी30टी स्मार्टफोन चीन में लॉन्च

Realme V30, Realme V30T Launched: रियलमी ने चीन में 7 फरवरी 2023 को आखिरकार अपनी Realme V30 Series से पर्दा उठा दिया है। नई रियलमी वी30 सीरीज में कंपनी ने Realme V30 और Realme V30t स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। रियलमी वी30 और रियलमी वी30टी में मीडियाटेक का ऑक्टा-कोर डाइमेंसिटी 700 प्रोसेसर दिया गया है। इन दोनों फोन में 6.5 इंच IPS LCD डिस्प्ले दी गई है जो एचडी+ रेजॉलूशन ऑफर करती है। इन डिवाइस में 13 मेगापिक्सल ड्यूल रियर कैमरा सेटअप और 5G सपोर्ट मिलता है। जानें रियलमी वी30 सीरीज के इन दोनों हैंडसेट की कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में सबकुछ… Realme V30, Realme V30t Price रियलमी वी30 के 6 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वाले बेस वेरियंट की कीमत 1,099 चीनी युआन (करीब 13,400 रुपये) है। वगीं 8 जीबी रैम वेरियंट 1,299 चीनी युआन (करीब 15,900 रुपये) है। वहीं रियलमी वी30टी के 6 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 1,299 युआन (करीब 15,900 रुपये) और 8 जीबी रैम वेरियंट को 1,499 युआन (करीब 18,300 रुपये) में लिया जा सकता है। दोनों स्मार्टफोन को डार्क नाइट और डॉन गोल्ड कलर ऑप्शन में उपलब्ध कराया गया है। Also Read iPhone 14 पर मिल रहा अब तक का सबसे तगड़ा ऑफर, 30000 रुपये तक बचाने का मौका Realme V30, Realme V30t Specifications लिस्टिंग के मुताबिक, रियलमी चाइना की वेबसाइट पर Realme V30 और Realme V30t स्मार्टफोन को एक जैसे स्पेसिफिकेशन्स के साथ लिस्ट किया गया है। दोनों फोन में 6.5 इंच IPS LCD डिस्प्ले दी गई है जो एचडी+ रेजॉलूशन ऑफर करती है। डिस्प्ले पर एक ड्यू-ड्रॉप नॉच मिलती है जिस पर सेल्फी कैमरा मौजूद है। इन दोनों रियलमी फोन में डाइमेंसिटी 700 प्रोससेर मिलता है। Also Read 20,000 रुपये से कम वाले टॉप-5 स्मार्टफोन, इनमें हैं पावरफुल फीचर्स रियलमी वी30 और रियलमी वी30टी में 8 जीबी तक रैम व 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है। इन डिवाइस की स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। कैमरे की बात करें तो रियलमी वी30 और रियली वी30टी में ड्यूल-कैमरा सेटअप दिया गया है। दोनों फोन में 13 मेगापिक्सल प्राइमरी व 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड लेंस वाला ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इन डिवाइस में 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है। स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है जो 10W चार्जिंग सपोर्ट करती है। Realme V30 और V30t स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 12 बेस्ड रियलमी UI 3.0 के साथ आते हैं। इन दोनों फोन का वज़न करीब 186 ग्राम है। हैंडसेट की मोटाई 8.1 मिलीमीटर है। दोनों डिवाइस 5G सपोर्ट के साथ आते हैं और ब्लूटूथ, जीपीएस, वाई-फाई जैसे स्टैंडर्ड कनेक्टिविटी फीचर्स सपोर्ट करते हैं।

