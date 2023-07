16GB तक रैम सपोर्ट वाले Realme Pad 2 की भारत में एंट्री, जानें कीमत से लेकर फीचर्स तक की पूरी डिटेल

Realme Pad 2 Features: रियलमी पैड 2 में 8 मेगापिक्सल रियर और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। जानें क्या-कुछ है खास…

रियलमी पैड 2 टैबलेट भारत में लॉन्च

