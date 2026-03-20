Realme P4 Lite 5G Launched: रियलमी पी4 लाइट 5जी स्मार्टफोन को भारत में गुरुवार (20 फरवरी 2026) को लॉन्च कर दियागया है। नए रियलमी पी4 लाइट 5जी को कंपनी ने अपनी P4 Series में लॉन्च किया है। इस सीरीज में पहले से P4, P4x और P4 Pro 5G मॉडल्स उपलब्ध हैं। नए हैंडसेट में मीडियाटेक डाइमेसिटी 6300 5G चिपसेट, 7000mAh बड़ी बैटरी और डस्ट व स्प्लैश रेजिस्टेंस के लिए IP64 रेटिंग दी गई है। जानें Realme P4 Lite 5G स्मार्टफोन की कीमत व फीचर्स से जुड़ी हर डिटेल…

Realme P4 Lite 5G Price

रियलमी पी4 लाइट 5जी के 4 जीबी रैम व 64 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 12,999 रुपये है। वहीं 4 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज और 6 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट का दाम क्रमशः 13,999 रुपये और 15,999 रुपये है।

हैंडसेट को मोज़ाइक ब्लू और मोज़ाइक ग्रीन कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है। हैंडसेट को फ्लिपकार्ट, रियलमी इंडिया की वेबसाइट और ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकेगा। लॉन्च ऑफर के तहत ग्राहक 1000 रुपये का डिस्काउंट पा सकते हैं। इसके अलावा बैंक डिस्काउंट के साथ 500 रुपये की छूट मिल जाएगी।

Realme P4 Lite 5G Features

रियलमी पी4 लाइट 5जी स्मार्टफोन डुअल सिम सपोर्ट करता है। हैंडसेट ऐंड्रॉयड 16 बेस्ड Realme UI 7.0 के साथ आता है। फोन में दो साल तक OS अपडेट और तीन साल के लिए सिक्यॉरिटी अपडेट मिलने का वादा है। हैंडसेट में 6.8 इंच एचडी+ (720 x 1,570 पिक्सल) एलसीडी स्क्रीन है जो 144 हर्ट्ज़ तक रिफ्रेश रेट, 180 हर्ट्ज़ टच सैंपलिंग रेट और 900 निट्स पीक ब्राइटनेस ऑफर करती है।

रियलमी का यह फोन डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है। स्मार्टफोन में अपर्चर एफ/2.2 के साथ 13 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर कैमरा है। इस हैंडसेट में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है।

Realme P4 Lite 5G में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 5G चिपसेट, 6GB तक रैम और 128GB तक इनबिल्ट स्टोरेज है। थर्मल मैनेजमेंट के लिए स्मार्टफोन में Airflow vapour chamber है।

रियलमी के इस फोन को पावर देने के लिए 7000mAh बड़ी बैटरी दी गई है जो 15W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करती है। कनेक्टिविटी के लिए नए रियलमी फोन में 5G, 4G LTE, वाई-फाई 5, ब्लूटूथ 5.3, 3.5mm हेडफोन जैक और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं। डिवाइस का डाइमेंशन 166.3 x 78.1 x 8.4mm और वज़न करीब 212 ग्राम है।