Realme Narzo 20 Pro Next Sale Date: आपका बजट अगर 15000 रुपये (Best Smartphones under 15000) है तो हम आज आपको 48MP क्वाड रियर कैमरा सेटअप वाले इस Realme Mobile फोन की अगली Flipkart Sale तारीख के बारे में जानकारी देंगे।

रियलमी नार्जो 20 प्रो की कुछ अहम खासियतों की बात करें तो फोन में स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए मीडियाटेक हीलियो जी95 प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ है। आइए आपको Narzo 20 Pro की भारत में कीमत, फीचर्स और नेक्स्ट सेल डेट के बारे में विस्तार से बताते हैं।

Realme Narzo 20 Pro Specifications

डिस्प्ले और सॉफ्टवेयर: फोन में 6.5 इंच एचडी+ (720×1,600 पिक्सल) अल्ट्रा-स्मूथ डिस्प्ले है, आस्पेक्ट रेशियो 20:9 है। रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ है, टच सैंपलिंग रेट 120 हर्ट्ज़, पिक ब्राइटनेस 480 निट्स और प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास है। डुअल-सिम (नैनो) वाला ये प्रो वेरिएंट एंड्रॉयड 10 पर आधारित रियलमी यूआई पर काम करेगा।

प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज: रियलमी मोबाइल में मीडियाटेक हीलियो जी95 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ 8 जीबी तक रैम और 128 जीबी तक यूएफएस 2.1 स्टोरेज है, माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 256 जीबी तक बढ़ाना संभव है।

कनेक्टिविटी: फोन में वाई-फाई 802.11 एसी, जीपीएस/ए-जीपीएस, 4जी वीओएलटीई, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट शामिल है। सिक्योरिटी के लिए फोन के साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर को जगह मिली है।

बैटरी क्षमता: रियलमी नार्जो 20 में 4500 एमएएच की बैटरी दी गई है और यह फोन के साथ मिलने वाले चार्जर के साथ 65 वॉट सुपरडार्ट चार्ज फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती है।

कैमरा डिटेल्स

कैमरा सेटअप की बात करें तो फोन के बैक पैनल पर चार रियर कैमरे दिए गए हैं, 48 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/1.8 है। साथ में 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड एंगल लेंस, अपर्चर एफ/2.3, 2 मेगापिक्सल मोनोक्रोम कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.4 और 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा सेंसर है, अपर्चर एफ/2.4 है।

सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16 मेगापिक्सल Sony IMX471 कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.1 है। सेल्फी कैमरा एआई ब्यूटी, फ्लिप सेल्फी, नाइटस्केप, पोर्ट्रेट मोड आदि कैमरा फीचर्स दिए गए हैं।

डाइमेंशन: फोन की लंबाई-चौड़ाई 162.3×75.4×9.4 मिलीमीटर और वज़न 191 ग्राम है।

Realme Narzo 20 Pro Price in India

रियलमी मोबाइल के 6 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 14999 रुपये और 8 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट के लिए 16,999 रुपये खर्च करने होंगे।

रियलमी नार्जो 20 प्रो के दो कलर वेरिएंट हैं, ब्लैक निंजा और व्हाइट। उपलब्धता की बात करें तो नार्जो 20 प्रो की अगली सेल अब 9 अक्टूबर दोपहर 12 बजे ई-कॉमर्स साइट Flipkart पर शुरू होगी।

