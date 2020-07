Realme Narzo 10A Next Sale Date, best phone under 10000: हैंडसेट निर्माता कंपनी Realme ब्रांड का budget smartphone रियलमी नार्जो 10ए खरीदना चाहते हैं तो हमारी यह खबर खास आप लोगों के लिए है। हम आज आपको इस विषय में जानकारी देंगे की आखिर अब इस Realme Mobile की अगली सेल तारीख क्या है।

Realme Narzo 10A Specifications

सॉफ्टवेयर: हैंडसेट एंड्रॉयड10 पर आधारित Realme UI पर काम करता है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि रियलमी का यह लेटेस्ट स्मार्टफोन डुअल-सिम (नैनो) सपोर्ट के साथ आता है।

डिस्प्ले: रियलमी नार्जो 10ए स्मार्टफोन में 6.5 इंच एचडी+ (720×1600 पिक्सल) डिस्प्ले है। फोन में प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का इस्तेमाल किया गया है।

प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज: स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए मीडियाटेक हीलियो जी70 प्रोसेसर के साथ 3 जीबी रैम और 32 जीबी स्टोरेज है। फोन को माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 256 जीबी तक बढ़ाना संभव है।

बैटरी क्षमता: रियलमी नार्जो 10ए स्मार्टफोन में 5,000 mAh की दमदार बैटरी दी गई है। गौर करने वाली बात यह है कि नार्जो 10ए में आपको रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा।

कनेक्टिविटी: रियलमी नार्जो 10ए में कनेक्टिविटी के लिए वाई-फाई 802.11 बी/जी/एन, 4जी एलटीई, ब्लूटूथ वर्जन 5.0, जीपीएस/ए-जीपीएस, 4जी एलटीई सपोर्ट है। बता दें कि नार्जो 10ए में माइक्रो-यूएसबी पोर्ट मिलेगा।

Realme Narzo 10A Price in India Flipkart

Realme Mobile Price की बात करें इस फोन के 3 जीबी रैम/32 जीबी स्टोरेज वेरिएंट का दाम 8,499 रुपये है। फोन के दो कलर वेरिएंट हैं, सो ब्लू और सो व्हाइट। नार्जो 10ए की अगली सेल फ्लिपकार्ट पर 10 जुलाई दोपहर 12 बजे शुरू होगी।



Realme Narzo 10A Camera

कैमरा सेटअप की बात करें तो नार्जो 10ए के बैक पैनल में तीन रियर कैमरे हैं, इसमें 12MP प्राइमरी कैमरा सेंसर और साथ में 2MP के दो कैमरे सेंसर दिए गए हैं। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 5MP कैमरा सेंसर मिलेगा।

