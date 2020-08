Realme Narzo 10 Sale Date on Flipkart, best smartphones under 15000: हैंडसेट निर्माता कंपनी Realme के मीडियाटेक हीलियो जी80 चिपसेट वाले रियलमी नार्जो 10 स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो आज है इस Realme Mobile फोन की फ्लिपकार्ट सेल। आइए आपको रियलमी नार्जो 10 के सभी फीचर्स, कीमत और फ्लिपकार्ट ऑफर्स के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं।

Realme Narzo 10 Specifications

सॉफ्टवेयर: रियलमी का लेटेस्ट स्मार्टफोन डुअल-सिम (नैनो) सपोर्ट के साथ आता है और यह एंड्रॉयड 10 (Android 10 smartphones) पर आधारित रियलमी यूआई (Realme UI) पर काम करता है।

डिस्प्ले: रियलमी नार्जो 10 में 6.5 इंच एचडी+ (720×1600 पिक्सल) मिनी-ड्रॉप डिस्प्ले, आस्पेक्ट रेशियो 20:9 है। प्रोटेक्शन के लिए 2.5डी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का इस्तेमाल हुआ है।

Realme Narzo 10 Processor, रैम और स्टोरेज: स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए इस Realme Phone में मीडियाटेक हीलियो जी80 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ ग्राफिक्स के लिए माली जी52 जीपीयू, 4 जीबी एलपीडीडीआर4एक्स रैम और 128 जीबी स्टोरेज है।बैटरी क्षमता: रियलमी नार्जो 10 में 5,000 mAh की दमदार बैटरी दी गई है, यह 18 वॉट क्विक चार्ज सपोर्ट करती है।

कनेक्टिविटी: कनेक्टिविटी के लिए रियलमी स्मार्टफोन (realme smartphone) में वाई-फाई 802.11 बी/जी/एन, 4जी एलटीई, ब्लूटूथ वर्जन 5.0, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, जीपीएस/ए-जीपीएस, 4जी एलटीई सपोर्ट है।

डाइमेंशन: रियलमी नार्जो 10 की लंबाई-चौड़ाई 164.4×75.4×8.95 मिलीमीटर और वज़न 199 ग्राम है।

Realme Narzo 10 Camera

कैमरा सेटअप की बात करें तो रियलमी नार्जो 10 के बैक पैनल में 48MP प्राइमरी कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/1.8 है। साथ में 8MP सेकेंडरी कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.25, 2MP मोनोक्रोम पोर्ट्रेट कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.4 और 2MP का कैमरा सेंसर दिया गया है, अपर्चर एफ/2.4 है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16MP कैमरा सेंसर मिलेगा।

Realme Narzo 10 Price in India Flipkart

रियलमी नार्जो 10 के 4 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 11,999 रुपये है। Realme Mobile का सिंगल वेरिएंट लॉन्च किया गया था। फोन के दो कलर वेरिएंट हैं, दैट ग्रीन और Realme Narzo 10 White।

Flipkart Offers

Federal बैंक डेबिट कार्ड पर 10 प्रतिशत इंस्टेंट डिस्काउंट, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर 5 प्रतिशत अनलिमिटेड कैशबैक, एक्सिस बैंक बज़ क्रेडिट कार्ड पर 5 प्रतिशत की छूट और ग्राहकों की सहूलियत के लिए 1334 रुपये प्रतिमाह की शुरुआती बिना ब्याज वाली ईएमआई की सुविधा भी है।

