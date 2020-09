Infinix Smart 4 Plus Price के बारे में जानें (फोटो- इनफिनिक्स)

best smartphones under 15000: यदि आप भी 15 हजार से कम में नया स्मार्टफोन खरीदने चाहते हैं तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें की आज Realme Narzo 10 और Infinix Smart 4 Plus स्मार्टफोन की सेल है। अहम खासियतों की बात करें तो रियलमी मोबाइल में 48 मेगापिक्सल क्वाड रियर कैमरा सेटअप तो वहीं इनफिनिक्स मोबाइल में जान फूंकने के लिए 6000 एमएएच की बैटरी दी गई है।

Infinix Smart 4 Plus Price in India

फोन के तीन कलर वेरिएंट उतारे गए हैं, मिडनाइट ब्लैक, ओसियन वेव और वॉयलेट। Infinix Mobile के कीमत की बात करें तो फोन के 3 जीबी रैम/32 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 7999 रुपये है। इनफिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस की सेल आज यानी 8 सितंबर दोपहर 12 बजे ई-कॉमर्स साइट Flipkart पर शुरू होगी।

इस Infinix Phone में 6.82 इंच एचडी+ (720×1,640 पिक्सल) आईपीएस डिस्प्ले है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 90.5 प्रतिशत और आस्पेक्ट रेशियो 20:5:9 है। अन्य Infinix Smart 4 Plus Specifications जानने के इच्छुक हैं तो यहां क्लिक कर फोन के सभी फीचर्स पढ़ सकते हैं।



इस स्मार्टफोन को देता है टक्कर

6000 एमएएच बैटरी वाला इनफिनिक्स का इस फोन की मार्केट में सीधी भिड़ंत Realme C12 से होती है, रियलमी का ये फोन भी 6000 एमएएच बैटरी से लैस है। रियलमी सी12 के 3 जीबी रैम और 32 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 8,999 रुपये है।

Realme Narzo 10 Price in India

फोन के दो कलर वेरिएंट हैं, दैट ग्रीन और व्हाइट। रियलमी नार्जो 10 के 4 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 11,999 रुपये है। रियलमी नार्जो 10 में 6.5 इंच एचडी+ (720×1600 पिक्सल) मिनी-ड्रॉप डिस्प्ले, आस्पेक्ट रेशियो 20:9 है।

प्रोटेक्शन के लिए 2.5डी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का इस्तेमाल हुआ है। अन्य Realme Narzo 10 Specifications जानने के इच्छुक हैं तो यहां क्लिक कर फोन के सभी फीचर्स पढ़ सकते हैं।

इस स्मार्टफोन को देता है टक्कर

रियलमी नार्जो 10 की मार्केट में भिड़ंत Xiaomi के Redmi Note 9 स्मार्टफोन से होती है। दोनों ही फोन की कीमत एक समान है। लेकिन 11,999 रुपये में रेडमी नोट 9 का आपको 4 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा।

