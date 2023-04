100W चार्जिंग वाले Realme GT Neo 5 SE स्मार्टफोन से उठा पर्दा, बार-बार नहीं करना पड़ेगा चार्ज

Realme GT Neo 5 SE Price: रियलमी जीटी नियो 5 स्मार्टफोन को 30000 रुपये वाली कैटिगिरी में उपलब्ध कराया गया है। रियलमी के इस फोन में 64MP रियर कैमरा है।

रियलमी जीटी नियो 5 एसई स्मार्टफोन लॉन्च

Realme GT Neo 5 SE launched: रियलमी जीटी नियो 5 एसई स्मार्टफोन को आखिरकार चीन में लॉन्च कर दिया गया है। फरवरी में रियलमी ने 240W चार्जिंग वाला दुनिया का पहला स्मार्टफोन Realme GT Neo 5 लॉन्च किया था। अब Realme GT Neo 5 SE को नियो 5 के टोन्ड-डाउन वेरियंट के तौर पर लॉन्च किया गया है। बता दें कि Redmi Note 12 Turbo के बाद नियो 5 एसई दुनिया का दूसरा फोन है जो Snapdragon 7 Plus Gen 2 चिपसेटके साथ आता है। रियलमी जीटी नियो 5 एसई में 6.74 इंच OLED डिस्प्ले, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और 64 मेगापिक्सल रियर कैमरे जैसी खूबियों के साथ आता है। जानें रियलमी के इस लेटेस्ट फोन की कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में सबकुछ… Realme GT Neo 5 SE specifications रियलमी जीटी नियो 5 एसई स्मार्टफोन में 6.74 इंच फ्लैट OLED पैनल दिया गया है। डिस्प्ले पर बीच में पंच-होल मिलता है। स्क्रीन 1.5K रेजॉलूशन (1240 x 2772 पिक्सल) ऑफर करती है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज़ है। डिस्प्ले 1400 nits की पीक ब्राइटनेस ऑफर करती है। बता दें कि जीटी नियो 5 में भी यही डिस्प्ले दी गई है। Realme GT Neo 5 SE में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 प्लस Gen 2 प्रोसेसर है। फोन 8 जीबी, 12 जीबी व 16 जीबी रैम ऑप्शन के साथ आता है। और इसमें स्टोरेज के लिए 256 जीबी व 1 टीबी स्टोरेज का विकल्प दिया गया है। डिवाइस में स्टोरेज को बढ़ाने के लिए माइक्रोएसडी कार्ड सपोर्ट नहीं है। यह फोन ऐंड्रॉयड 13 ओएस बेस्ड Realme UI 4.0 के साथ आता है। Also Read 200MP कैमरे के साथ लॉन्च होगा Realme 11 Pro+ स्मार्टफोन, Realme 11 Pro की डिटेल भी लीक Realme GT Neo 5 SE में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। हैंडसेट में 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर कैमरा मौजूद है। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड लेंस और 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर भी है। Also Read Vivo Y02A: लॉन्च हुआ वीवो का एक और सस्ता स्मार्टफोन, इसमें है 5000mAh बैटरी रियलमी जीटी नियो 5 में 5500mAh की बैटरी दी गई है जो 100W चार्जिंग सपोर्ट करती है। कंपनी का दावा है कि सिंगल चार्ज में हैंडसेट की बैटरी आसानी से 2 दिन तक चल जाएगी। रियलमी का यह फोन ड्यूल सिम फीचर के साथ आता है। कनेक्टिविटी के लिए हैंडससेट में 5G, वाई-फाई 6, ब्लूटूथ 5.2, जीपीएस, NFC और IR ब्लास्टर, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर और 3.5 एमएम ऑडियो जैक जैसे फीचर्स दिए गए हैं। Realme GT Neo 5 SE price रियलमी जीटी नियो 5 एसई को चीन में 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज के साथ 2099 युआन (करीब 25,100 रुपये) में लॉन्च किया गया है। फोन को 12 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज को 2,299 युआन (करीब 27,500 रुपये), 16 जीबी रैम व 1 टीबी स्टोरेज को 2,599 युआन (करीब 31,000 रुपये)में उपलब्ध कराया गया है। GT Neo 5 स्मार्टफोन फाइनल फैंटेसी और ब्लैक शेड कलर में आता है। रियलमी चीन में सोमवार (3 अप्रैल 2023) से स्मार्टफोन के प्री-ऑर्डर लेना शुरू कर देगी। फोन की बिक्री 10 अप्रैल से शुरू होगी। प्री-बुकिंग के दौरान सभी वेरियंट को 100 युआन (करीब 1,200 रुपये) की छूट पर बेचा जाएगा। डिवाइस को दूसरे मार्केट में भी रिलीज किए जाने की उम्मीद है। https://www.jansatta.com/blank.html

