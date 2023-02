Realme GT Neo 5: धूम मचाने आया 240W चार्जिंग वाला नया रियलमी स्मार्टफोन, 10 मिनट से कम में होगा फुल चार्ज

Realme GT Neo 5 Features: रियलमी जीटी नियो 5 को 240W व 150W फास्ट चार्जिंग ऑप्शन के साथ लॉन्च किया गया है।

रियलमी जीटी नियो 5 लॉन्च: Realme GT Neo 5 स्मार्टफोन को 5000mAh तक की बैटरी के साथ लॉन्च किया गया है।

Realme GT Neo 5 Launched: रियलमी जीटी नियो 5 स्मार्टफोन को देश में 240W फास्ट चार्जिंग के साथ लॉन्च किया गया है। रियलमी का यह नया स्मार्टफोन बाजार में उपलब्ध सबसे फास्ट चार्जिंग वाला फोन है। GT Neo 5 को 150W फास्ट चार्जिंग वेरियंट के साथ भी उपलब्ध कराया गया है। 150W चार्जिंग वेरियंट थोड़ी सी बड़ी बैटरी के साथ आता है। दोनों एडिशन में यूनिक डिजाइन के साथ ग्लोइंग रेक्टांगल फीचर मिलता है। नए जीटी नियो 5 में 6.74 इंच AMOLED डिस्प्ले और 50MP प्राइमरी रियर सेंसर जैसे फीचर्स मिलते हैं। जानें नए Realme स्मार्टफोन की कीमत के बारे में सबकुछ… Realme GT Neo 5 Price रियलमी जीटी नियो 5 स्मार्टफोन व्हाइट, ब्लैक और पर्पल कलर में आता है। 240W सपोर्ट वाले 16 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट कीमत 3,199 चीनी युआन (करीब 39,000 रुपये) और 16 जीबी रैम व 1TB स्टोरेज वेरियंट की कीमत 3,499 युआन (करीब 42,600 रुपये) है। वहीं 150W चार्जिंग सपोर्ट वाले जीटी नियो 5 के 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 2,699 युआन (करीब 32,900 रुपये) है। वहीं 12 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज ऑप्शन को 2,899 युआन (करीब 35,300 रुपये) में लिया जा सकता है। Realme GT Neo 5 Specifications नए रियलमी जीटी नियो 5 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 चिपसेट दिया गया है। 240W फास्ट चार्जिंग वाले वेरियंट में 16GB रैम व 256GB इनबिल्ट स्टोरेज और 1TB स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है। जीटी नियो 5 के 150W फास्ट चार्जिंग वेरियंट में 8GB, 12GB और 16GB रैम का विकल्प दिया गया है। इन तीनों रैम ऑप्शन के साथ 256GB स्टोरेज मौजूद है। Realme GT Neo 5 में 6.74 इंच 10-बिट AMOLED स्क्रीन दी गई है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज़ है और इसका रेजॉलूशन 2772 x 1240 पिक्सल है। रियलमी के इस लेटेस्ट फोन में 4600mAh की बैटरी दी गई है जो 240W चार्जिंग सपोर्ट करती है। रिटेल बॉक्स में 20v/12A एडेप्टर साथ मिलता है। 150W चार्जिंग सपोर्ट वाले वेरियंट में 5000mAh की बैटरी है। इस वेरियंट में 20V/8A एडेप्टर साथ में मिलता है। रियलमी का कहना है कि 240W चार्जिंग के साथ GT Neo 5 स्मार्टफोन 80 सेकंड में 20 प्रतिशत चार्ज हो जाता है। वहीं 4 मिनट में 50 प्रतिशत और 10 मिनट से कम में 100 प्रतिशत चार्ज हो जाती है। कंपनी के मुताबिक, सिर्फ 30 सेकंड की चार्जिंग में फोन से 2 घंटे तक का टॉकटाइम मिल जाएगा। नया रियलमी फोन कंपनी की VOOC और SuperVOOC टेक्नोलॉजी सपोर्ट मिलती है। Realme GT Neo 5 स्मार्टफोन से अपर्चर एफ/1.9, OIS और 6P लेंस के साथ 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर मिलता है। इसके अलावा फोन में 112 डिग्री FoV के साथ 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड और 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर दिए गए हैं। सेल्फी के लिए हैंडसेट में 16MP Samsung सेंसर मिलता है जो स्क्रीन पर बीच में दिए पंच होल में मौजूद है। चार्जिंग टेस्ट में Realme Lab ने खुलासा किया कि फोन 10 डिग्री सेंटिग्रेट से ज्यादा गर्म नहीं होता है। रियलमी का यह हैंडसेट NFC फीचर के साथ आता है और इसमें ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड Realme UI 4.0 स्किन मिलती है। रियलमी के इस फास्ट चार्जिंग स्मार्टफोन में रियर पर RGB LED लाइट दी गई है जो नोटिफिकेशन लाइट के तौर पर काम करता है और अलग-अलग ऐप के लिए इसे कस्टमाइज़ किया जा सकता है।

पढें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram