दुनिया का एकमात्र फोन! 240W फास्ट चार्जिंग वाले Realme GT Neo 5 से 9 फरवरी को उठेगा पर्दा

Realme GT Neo 5 240W Fast Charging: रियलमी जीटी नियो 5 स्मार्टफोन में 16GB रैम दी जा सकती है। हैंडसेट को 240W और 150W फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। जानें इसके बारे में…

रियलमी जीटी नियो 5 लॉन्च: Realme GT Neo 5 स्मार्टफोन से 9 फरवरी को पर्दा उठाया जाएगा।

Realme GT Neo 5 Launch: रियलमी ने हाल ही में 240W चार्जिंग टेक्नोलॉजी का ऐलान किया था। चीनी कंपनी ने उस समय जानकारी दी थी कि अगले फ्लैगशिप स्मार्टफोन के साथ यह चार्जिंग टेक्नोलॉजी डेब्यू करेगी। अब कुछ रिपोर्ट्स में पता चला है कि कंपनी Realme GT Neo 5 स्मार्टफोन के साथ पहली बार 240W चार्जिंग टेक्नोलॉजी देने जा रही है। अब Realmme ने आने वाले रियलमी जीटी नियो 5 की लॉन्च डेट का खुलासा कर दिया है। इसके साथ ही रियलमी जीटी नियो 5 में 240W Charging Technology मिलने की भी जानकारी कंपनी ने दे दी है। बता दें कि Pricebaba की एक लेटेस्ट रिपोर्ट में पता चला था कि कंपनी की योजना MWC 2023 में डिवाइस को रिलीज करने की है। बता दें कि 27 फरवरी से 2 मार्च के बीच बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कॉन्ग्रेस (MWC 2023) का आयोजन किया जाएगा। लेकिन अब रियलमी ने आने वाले जीटी नियो 5 की लॉन्च डेट का ऐलान कर चौंका दिया है। जानें अपकमिंग Realme GT Neo 5 के बारे में सबकुछ। Also Read 6000mAh तक बैटरी वाले बेस्ट बजट फोन, कम दाम में मिलेंगे धांसू फीचर्स Realme GT Neo 5 launch date रियलमी ने चीन की माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट Weibo पर ऑफिशल टीजर जारी किया है। इस टीजर से खुलासा हुआ है कि Realme GT Neo 5 स्मार्टफोन 9 फरवरी को चीन में स्थानीय समयानुसार दोपहर 2 बजे लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा, टीजर से यह भी खुलासा हुआ है कि रियलमी अपने नए स्मार्टफोन GT Neo 5 के साथ 240W चार्जिंग टेक्नोलॉजी दी जाएगी। Also Read बहुत काम के हैं ये 6 सरकारी ऐप्स, तुरंत करें अपने Smartphone में डाउनलोड हालांकि, टीजर से डिवाइस से जुड़ी किसी और जानकारी का खुलासा नहीं हुआ है। इससे पहले जीटी नियो 5 की TENAA लिस्टिंग से यह पता चला था कि फोन को 240W और 150W चार्जिंग सपोर्ट वाले दो वेरियंट में लॉन्च किया जाएगा। TENAA के अलावा, डिवाइस को बेंचमार्किंग वेबसाइट गीकबेंच पर भी देखा गया था। गीकबेंच लिस्टिंग से हैंडसेट के कुछ हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन्स का पता चला था। फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8+ Gen1 प्रोसेसर, 16 जीबी रैम जैसे फीचर्स हो सकते हैं। रियलमी जीटी नियो 5 ने सिंगल-कोर में 1279 जबकि मल्टी-कोर टेस्ट में 3902 स्कोर किया। टेस्टिंग के वक्त डिवाइस को ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड Realme UI 4.0 कस्टम स्किन के साथ देखा गया था।

