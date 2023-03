इंतजार खत्म! सबसे ज्यादा फास्ट चार्जिंग वाला दुनिया का पहला स्मार्टफोन Realme GT 3 लॉन्च, 10 मिनट से कम में फुल चार्ज

Realme GT 3 स्मार्टफोन को 8 जीबी व 128 जीबी बेस स्टोरेज वेरियंट के साथ लॉन्च किया गया है।

रियलमी जीटी 3 स्मार्टफोन MWC 2023 में लॉन्च

