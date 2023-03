सस्ते Realme C55 में है Mini Capsule फीचर, महंगे iPhone 14 Pro वाले Dynamic Island को टक्कर

रियलमी सी55 लॉन्च: इस फोन में 256GB इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है।

Realme C55 Launched: रियलमी ने इंडोनेशिया में अपनानया बजट स्मार्टफोन रियलमी सी55 लॉन्च कर दिया है। लेटेस्ट Realme C55 स्मार्टफोन में 6.72 इंच फुलएचडी+ IPS LCD डिस्प्ले दी गई है और स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ है। इस स्मार्टफोन में ऐप्पल आईफोन 14 प्रो (Apple iPhone 14 Pro) वाले डायनमिक आइलैंड (Dynamic Island) जैसे फंक्शन के साथ लॉन्च किया गया है। कंपनी ने इस फीचर को Mini Capsule नाम दिया है। हैंडसेट में 8GB तक रैम और 256GB तक इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। जानिए ने Realme स्मार्टफोन की कीमत व फीचर्स के बारे में सबकुछ… Realme C55 Price रियलमी सी55 के 6 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत IDR 2,499,000 (करीब 13,300 रुपये) है। वहीं 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट को IDR 2,999,000 (करीब 16,000 रुपये) में लिया जा सकता है। यह हैंडसेट रेनी नाइट और सनशॉवर कलर वेरियंट में खरीदने के लिए उपलब्ध है। यह स्मार्टफोन इंडोनेशिया में रियलमी की वेबसाइट पर खरीदने के लिए उपलब्ध है। Also Read 16GB रैम और 512GB वाला सस्ता वनप्लस फोन, जानें क्या है इसमें खास Realme C55 Specifications नए रियलमी सी55 स्मार्टफोन में ड्यूल-सिम सपोर्ट मिलता है। यह स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड कंपनी की Realme UI स्किन के साथ आता है। हैंडसेट में 6.72 इंच फुलएचडी+ IPS LCD डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ और टच सैंपलिंग रेट 180 हर्ट्ज़ है। फोन में मीडियाटेक हीलियो G88 चिपसेट दिया गया है। इस फोन में 8 जीबी तक रैम और 256 जीबी तक इनबिल्ट स्टोरेज मिलती है। स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 1 टीबी तक बढ़ाया जा सकता है। कनेक्टिविटी के लिए हैंडसेट में 4G, ड्यूल-बैंड वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.2, जीपीएस और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट जैसे फीचर्स हैं। Also Read 6000mAh बैटरी वाला नया सैमसंग स्मार्टफोन लॉन्च, जानें दाम व फीचर्स Realme C55 में 33W SuperVOOC चार्जिंग के साथ 5000mAh की बैटरी दी गई है। फोन में किनारे पर सिक्यॉरिटी के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। रियलमी के इस फोन का डाइमेंशन 165.6×75.9×7.89mm और वज़न 189.5 ग्राम है। कैमरे की बात करें तो रियलमी सी55 स्मार्टफोन ड्यूल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है। इसमें 64 मेगापिक्सल प्राइमरी, 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर हैं। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए हैंडसेट में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होल-पंच कटआउट में दिया गया है।

